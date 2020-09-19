Глава Мінфіну оцінив ймовірність дефолту в Україні



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За словами Марченка, про дефолт не варто говорити Фото Радіо Свобода

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Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що уряд відкидає можливість дефолту в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Виключається (можливість дефолу)… Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами. Ви прийшли до них одного разу і кажете: позичте мені гроші – мені потрібно купити холодильник. Сусіди скинулися – ви купили холодильник», – сказав Марченко.

Міністр продовжив, що оскільки немає можливості віддати всю суму, то пропонується віддати половину.

«Сусіди кажуть: ти ж наш сусід, добре, вибачимо. І Аргентина так робила дев’ять разів. Як ви думаєте, чи можна дев’ять разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють», – додав міністр.

Водночас Марченко зауважив, що це не та практика, яку варто копіювати і про яку варто говорити: «Коли про це кажуть шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на п’ять. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі».

Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.

Як повідомлялося, міністр фінансів розповів, яким буде курс долара у 2021 році.