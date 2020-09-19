Зовнішній борг України виріс до майже $123 млрд



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Зростання зовнішнього боргу відбулося за рахунок збільшення зовнішніх зобов’язань

З початку року борг виріс на $1,1 млрд

Протягом другого кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на $2,5 млрд до $122,8 млрд, а з початку року – на $1,1 млрд.

Відносно ВВП борг збільшився до 78,8% з 75,7% на кінець І кварталу. На початку року цей показник складав 78,6%. Про це повідомляє Національний банк України.

Зростання зовнішнього боргу відбулося за рахунок збільшення зовнішніх зобов’язань:

державного сектору на $1,4 млрд до $52,9 млрд (33,9% від ВВП);

приватного сектору $1,1 млрд до $69,9 млрд (44,8% від ВВП).

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління зросли на $1,3 млрд до $46 млрд (29,5% від ВВП) за рахунок отримання зовнішнього фінансування від МВФ за новою програмою Stand-by ($2,1 млрд) та від ЄС ($0,6 млн). Водночас заборгованість за ОВПД перед нерезидентами зменшилася на $1,4 млрд.

Зовнішній борг центробанку в ІІ кварталі 2020 року зменшився на $54 млн за рахунок курсових змін і на кінець кварталу становив $6,9 млрд (4,5% від ВВП).

Обсяг зовнішніх зобов’язань сектору інших депозитних корпорацій України збільшився на $0,2 млрд до $4,2 млрд (2,7% від ВВП) переважно за рахунок збільшення заборгованості за довгостроковими кредитами.

Обсяг зовнішнього боргу інших секторів економіки протягом ІІ кварталу 2020 року скоротився на $0,8 млрд до $52,4 млрд (33,7% від ВВП).

Зобов'язання державного сектору (уряду та НБУ), які мають бути погашені в наступні 12 місяців, зменшилися на $1,2 млрд до $4,5 млрд в основному за рахунок майбутніх виплат за ОВДП на $1 млрд.

Майбутні зобов'язання банківського сектору зросли на $35 млн до $2,5 млрд переважно внаслідок збільшення заборгованості за короткостроковими міжбанківськими депозитами на $42 млн.

Зовнішні зобов'язання реального сектору на наступні 12 місяців залишилися на рівні першого кварталу та становили $38,4 млрд.

Як повідомлялося, голова НБУ Кирило Шевченко розраховує на отримання одного траншу кредиту МВФ у 2020 році.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Разом з тим, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.