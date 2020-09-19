Міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ



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Міністр фінансів України Сергій Марченко

За словами міністра, зараз ключовим завданням є перегляд програми, після чого буде відома дата отримання траншу

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить загроз для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це Марченко заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, зараз ключовим завданням є перегляд програми, після чого буде відома дата отримання траншу.

«Про це (дата отримання траншу, – ред.) можна буде говорити більш детально після приїзду місії (МВФ, – ред.). Зараз в першу чергу ми повинні провести перегляд програми. Ми всі структурні маяки виконуємо. Тому я сьогодні не бачу особливих ризиків з точки зору співпраці з МВФ», – повідомив Марченко.

При цьому міністр не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію голови комітету Верховної ради з питань фінансів Данила Гетманцева про те, що Україна може отримати другий транш у грудні.

«Гетманцев не залучений до переговорів і звідки у нього така інформація, я відповісти не можу», – сказав Марченко.

Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Нагадаємо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.

Зазначимо, ще 10 вересня у МВФ не змогли назвати дату нового траншу.

Як повідомлялося, агентство Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

До слова, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.