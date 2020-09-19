Порошенко: бюджет-2021 це результат безглуздої економічної політики нинішньої влади



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«У бюджеті наступного року знову скорочують кошти на субсидії для малозабезпечених громадян» - п’ятий президент

«Влада витрачає мільйони на свої кортежі, держдачі та охорону» – лідер партії «ЄС»

Зростання видатків на утримання Офісу президента в умовах економічної кризи, російської агресії та епідемії коронавірусу – це неприпустиме марнотратство. Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він жорстко розкритикував проект Держбюджету на наступний рік.

«За цим бюджетом стоїть абсолютно безглузда економічна політика, але багатомільйонна країна вимушена жити за цим бюджетом, і десятки мільйонів людей вимушені різко погіршити свій рівень життя. Навіть на третій рік президентства влада не збирається виконувати ті брехливі обіцянки, які вони робили і про які забули ще на виході зі стадіону», – говорить Порошенко.

«Перше, що впадає у вічі – 357 мільйонів, або на 40% зростають видатки на президента. Куди «зелений президент» збирається витрачати гроші? На кортежі, які були передбачені для іноземних делегацій? Бо в умовах війни було заборонено приїжджати в країну і пересуватися не на броньованих автомобілях. Ми в тих важких умовах купили автомобілі для міжнародних делегацій – вони зараз на них катаються. Поселились на державні дачі – і на сьогоднішній день десятки мільйонів гривень витрачаються, щоб цих «Слуг» утримувати», – обурюється Порошенко.

Натомість, зазначає п’ятий Президент, у бюджеті наступного року знову скорочують кошти на субсидії для малозабезпечених громадян.

«У цьому році зняли 2 мільярди і направили на поліціянтів, і в наступному скоротили на 7%. Це при тому, що за всіма прогнозами ринкова ціна на газ істотно зросте, а відповідно – і тарифи. Це значить, що найменш захищеним верствам, – тим хто отримує субсидії, – доведеться важче. Прискіпливих, надуманих перевірок стане більше, рівно як і помилок при нарахуванні. Звичайно, ці помилки будуть на користь можновладців – не людини», – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що не дозволить коаліції «слуг», ОПЗЖ та депутатів Коломойського знищити безвіз.

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