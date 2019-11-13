Глава митниці Нефьодов озвучив свою зарплату за жовтень



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Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов Фото: Главком

Максим Нефьодов очікує, що у наступні місяці його заробітна плата зросте у два рази

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що отримав за жовтень понад 24 тисячі гривень зарплати.

Про це Нефьодов сказав в ефірі «Громадського».

«Моя зарплата у минулому місяці була 24 800 з копійками гривень. Але я маю отримувати ще якісь там надбавки за стаж, інтенсивність праці і так далі, тому я очікую, що в моїй декларації ви побачите за наступні місяці десь рази у два чи два з половиною більше», — розповів він.

Водночас очільник митниці наголосив, що «водити в ресторан» (пропонувати хабар — ред.) державного службовця не можна і з ним такого не буде.

«Я до цього ставлюсь досить обачливо, тому що зрозуміло, що велика кількість «бізнесів» тільки й мріють… вони предметно нахиляються й кажуть: коли ж ми з вами вже підемо і предметно поговоримо. Офіційно заявляю: ніколи не піду з цієї посади так, що ви у мене потім знайдете якісь будиночки, ділянки в Конча-Заспі, чи схований на маму «Мазератті», як є у деяких народних обранців», — резюмував він.

Раніше керівник «Украероруху» розповів, які зарплати у його співробітників.