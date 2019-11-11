Керівник «Украероруху» розповів, які зарплати у його співробітників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник «Украероруху» поінформував, що в плані технологій, операційної діяльності та безпеки підприємство повністю відповідає європейським стандартам

Середня зарплатня на підприємстві 25-30 тисяч гривень, диспетчери заробляють більше - Ярмак

Співробітники Держпідприємства обслуговування повітряного простору України («Украерорух») у середньому отримують зарплату у розмірі 25-30 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю ЦТС заявив в.о. директора «Украероруху» Андрій Ярмак.

Відповідаючи на питання, чи відчувається на підприємстві проблема відтоку кадрів, Ярмак сказав:

«У нас на підприємстві природний відтік, але чогось кардинального ми не спостерігаємо. У нас досить висока середня заробітна плата - близько 25-30 тис грн. Диспетчери заробляють більше. Наші фахівці затребувані і за кордоном, але для переходу необхідно пройти сертифікацію у місцевої авіаційної влади. Зі свого боку, ми намагаємося тримати зарплати конкурентними, щоб не було масового відтоку співробітників».

Керівник «Украероруху» додав, що в плані технологій, операційної діяльності та безпеки підприємство повністю відповідає європейським стандартам.

За його словами, штат держпідприємства нараховує майже 4400 чоловік.

Нагадаємо, 15 жовтня Кабінет міністрів погодив призначення виконувачем обов'язків директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху Андрія Ярмака.

9 жовтня Кабінет міністрів звільнив тимчасово виконуючого обов’язки директора провайдера аеронавігаційного обслуговування «Украерорух» Олександра Доценка.

«Украерорух» - стратегічне підприємство і національний провайдер аеронавігаційного обслуговування.

Основний заробіток отримує в валюті за обслуговування авіарейсів в повітряному просторі України.