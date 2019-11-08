Стало відомо, яку зарплату Богдан отримав у жовтні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський у жовтні отримав меншу, ніж у Богдана зарплату

Керівник Офісу президента Андрій Богдан за жовтень отримав заробітну плату у сумі 39 тис. 258 грн.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на інформацію Державного управління справами.

«Керівникові Офісу президента Богдану в жовтні 2019 року нараховано заробітну плату у сумі 39 тис. 258 грн, у тому числі посадовий оклад - 16 тис. 363 грн, надбавка за вислугу років - 4 тис. 418 грн, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 3 тис. 272 грн, надбавка за інтенсивність праці - 9 тис. 818 грн та інші виплати (премія, індексація грошових доходів) - 5 тис. 385 грн. З нарахованої заробітної плати сплачено податки та збори, згідно з чинним законодавством, у сумі 7 тис. 655 грн», - зазначили в Держуправлінні справами.

Також повідомляється, що президент Володимир Зеленський за жовтень отримав заробітну плату в сумі 28 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що нещодавно Богдан вирушив на відпочинок до Італії. Голова Офісу президента 31 жовтня прибув у містечко Гардоне-Рів'єра, що знаходиться в регіоні Ломбардія на озері Гарда, що на півночі країни.

До слова, розмір заробітної плати за вересень, виплаченої міністру внутрішніх справ Арсену Авакову після утримання податків та зборів, становив 27 313 грн.