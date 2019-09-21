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    Економіка та фінанси

    Голова МВС Туреччини зацікавився українським літаком Ан-178

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    Голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу високо оцінив український літак Ан-178 - Голова МВС Туреччини зацікавився українським літаком Ан-178
    Голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу високо оцінив український літак Ан-178

    Сулейман Сойлу задоволений результатами співпраці з Україною у сфері авіації

    Туреччина зацікавлена українським літаком Ан-178 та високо оцінює співробітництво з Україною у сфері авіації. Про це голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу заявив на зустрічі із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим, яка відбулась під час виставки сучасних технологій в Стамбулі, повідомляє пресслужба МВС України.

    «Ан-178 дуже хороший літак. Крім того, наші вертольоти Мі-17 (транспортна модифікація Мі-8 - ред.) модернізуються в Україні, 6 з них ми вже отримали. Для нас це приклад дуже успішного співробітництва з вами», - сказав Сойлу.

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    Аваков у свою чергу зазначив, що МВС України планує закупити 13 літаків Ан-178 для ДСНС, призначених для ліквідації пожеж, та для Національної гвардії. Він також запросив міністра внутрішніх справ Туреччини відвідати Україну.

    «Дуже розраховую, що ви наприкінці місяця відвідаєте Україну. У нас будуть масштабні навчання, які ви маєте побачити. Крім того, я покажу вам нові модернізовані моделі вертольота Мі-8. А компанія Airbus проведе презентацію вертольотів, які вони поставляють для МВС України», - сказав Аваков.

    На що турецький міністр відповів: «Це має бути дуже цікавий та насичений візит, думаю, я приїду».

    Ан-178 - перший літак з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих.

    Раніше повідомлялося, що Україна поставлятиме літаки Ан-178 у Перу.

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