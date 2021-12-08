Фонд гарантування вкладів назвав головне судове рішення року

Через рішення Верховного суду деякі справи вже повернулися на повторний судовий розгляд

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, яке рішення Верховного суду сформує подальшу судову практику

Поточного року стався переломний момент у питанні стягнення шкоди, завданої кредиторам неплатоспроможних банків пов’язаними з банками особами. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення у справі №910/11027/18 за позовом Фонду гарантування вкладів до 14 колишніх керівників банку «Укоопспілка» про відшкодування ними солідарно понад 76 млн грн шкоди, завданої кредиторам банку.

Це перше остаточне судове рішення в цій категорії справ. Фонд гарантування вкладів також сподівається, що зрештою це рішення стане основою для формування правозастосовчої практики в цій категорії справ. На сьогодні, враховуючи висновки у справі щодо АБ «Укоопспілка», Верховним Судом було прийнято рішення про направлення на новий розгляд ще двох справ за двома банками («Даніель» та «Легбанк»), загальна сума заявлених вимог за якими понад 1,53 млрд грн, а кількість відповідачів – 35 осіб.

Загалом, у судах на різних етапах розгляду перебувають позови, пред’явлені до 816 відповідачів (акціонерів та пов'язаних осіб) 69 банків на загальну суму 97,8 млрд грн. Отримані кошти будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, вже 18 українських банків блокують рахунки боржників.

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