Українці несуть гроші в банки: сума вкладів зросла до 609 млрд грн

Протягом лютого 2021 року сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду зросла на 6,13 млрд грн

Вклади фізосіб у банках збільшились за місяць на 6 мільярдів гривень

Станом на 1 березня 2021 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках ФГВФО склала 609,17 млрд грн, що на 6,13 млрд грн більше, ніж на 1 лютого 2021 р.

Про це повідомляє ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня 2021 року:

вклади у національній валюті – 359,30 млрд грн (+5,95 млрд грн за місяць);

вклади в іноземній валюті – 249,87 млрд грн (+0,18 млрд грн за місяць).

Вклади 98,0% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду.

Загальна сума цих вкладів становить 236,77 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,3%, а сума їх вкладів на 1 березня 2021 року склала 49,35 млрд грн (8,1% від загальної суми вкладів). Нагадаємо, 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Фонд гарантування вкладів розробляє законопроект щодо підвищення граничного розміру гарантованої суми відшкодування за вкладами. Зі слів Голови фонду гарантування Світлани Рекрут, планується поетапне збільшення до 2027 року суми гарантованого відшкодування до 100 тис євро в гривневому еквіваленті. Фонд має намір до кінця поточного року зробити перше підвищення гарантованого відшкодування.

Раніше було названо банки, які порушують нормативи НБУ. Перелік порушників поповнив «Банк Форвард», а покинув цей список «Місто Банк», який в грудні був визнаний неплатоспроможним.