Код – таємниця навіть для сім’ї. У Фонді гарантування вкладів розповіли, як користуватися банківськими картками

Пам’ятайте, працівники банків ніколи не запитують трьохзначний номер зі звороту картки

Пам’ятайте, працівники банків ніколи не запитують трьохзначний номер зі звороту картки

Підписуючи договір з банком, клієнт погоджується, що усі паролі та SMS-коди будуть зберігатися в секреті від третіх осіб

Банківську картку має право використовувати лише особа, чиє ім’я, прізвище та підпис нанесені на ній. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Використовувати картку не можна навіть за довіреністю. Тільки у випадку емісії додаткової картки для довіреної особи», – пояснюють у відомстві.

Підписуючи договір з банком, клієнт погоджується, що усі паролі та SMS-коди будуть зберігатися в секреті від третіх осіб.

Клієнт банку як власник картки:

не повинен зберігати PIN-код разом з карткою або в легкодоступних для третіх осіб місцях;

не повинен писати PIN-код на картці;

не може розголошувати цю інформацію навіть членам сім’ї;

зобов’язується не передавати картку та PIN-код в користування третім особам.

«Пам’ятайте, працівники банків ніколи не запитують трьохзначний номер зі звороту картки, PIN-код до картки, SMS-коди від банку та паролі. Навпаки – застерігають берегти ваші гроші та дотримуватися правил платіжної безпеки», – додають у Фонді гарантування.

Також в Україні може суттєво подорожчати обслуговування платіжних карток, адже після втручання держави в регулювання ставок інтерчейнджу та еквайрингової комісії, банки будуть змушені відмовитися від безкоштовних платіжних карток. Потенційні тарифи банкіри оголосили під час круглого столу «Ринкова ставка інтерчейндж як альтернатива державному регулюванню», проведеного «Фінансовим клубом».

Тим часом, банки масово блокують кошти на рахунках. Можливий такий випадок, коли людина приносить в банк велику суму готівки, переводить її на свій рахунок, після чого рахунок блокують до з’ясування джерела коштів.

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