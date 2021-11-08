Вже 18 українських банків блокують рахунки боржників

Система працює неідеально: попри те, що списуватися повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника

Система працює неідеально: попри те, що списуватися повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника

У переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами

Вже 18 з 73 банкiв України почали автоматично блокувати рахунки громадян через їхні борги за вимогою державних та приватних виконавців. Серед тих, хто додався до списку – «Райффайзен банк Аваль», «ОТП Банк», Укрсиббанк.

Оновлений перелік виглядає так:

23 березня 2021 року Мін’юст видав наказ, згідно з яким гроші з рахунків боржників можуть бути автоматично заблоковано за борги в рамках процедури примусового стягнення.

У квiтнi, відповідаючи на вимоги державних та приватних виконавців, банки почали блокувати – частково або повністю – рахунки українців, що потрапили до Єдиного реєстру боржників. В перший мiсяць до системи було підключено 7 банків, серед них – Приватбанк та Монобанк.

На сьогоднi їх кількість збільшилася майже утричі. Хоча у переліку все ще відсутня половина з топ-10 українських банкiв з найбільшими активами – Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк Україна, ПУМБ, Сбербанк.

Система працює не ідеально: попри те, що «заморожуватися» повинна лише сума боргу, нерідко трапляється так, що блокується весь рахунок боржника.

«Виконавець має право накласти арешт на кошти боржника, що знаходяться в банку. Від того, як оформлений документ про арешт коштів, залежить, чи будуть арештовані всі кошти, чи лише їх частина. Так, якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника», – коментує начальник управління НБУ з захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Якщо так сталося, що ваші банківські рахунки через борги було заблоковано повністю, необхідно вчинити наступні дії:

Направити виконавцю за вашим провадженям письмову вимогу щодо скасування постанови про арешт рахунку. В разі відсутності відповіді – підготувати скаргу на керівництво державної виконавчої служби. Або, якщо провадження веде приватний виконавець, – скаргу на Раду приватних виконавців. Подати позов до місцевого адміністративного суду щодо скасування ухвали про арешт рахунку.

Тим часом Нацбанк зареєстрував ще три колекторські компанії.

Також нагадаємо, що в українців вилучатимуть автомобілі за борги. Стало відомо, хто ризикує залишитися без машини.

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