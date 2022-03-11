Головний казахстанський авіаперевізник припиняє польоти в РФ

Пасажирам скасованих рейсів повернуть гроші у повному обсязі

Air Astana повністю зупиняє авіасполучення з Росією. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

«Air Astana повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією всі польоти за цим напрямком будуть припинені. Авіакомпанія терміново вирішує ці питання з урядом Казахстану для якнайшвидшого відновлення рейсів», – йдеться у повідомленні.

Пасажири скасованих рейсів можуть звертатися за місцем придбання квитків для повернення коштів. Гроші обіцяють повернути у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія продовжує здійснювати рейси між Москвою, Алмати та столицею Казахстану.

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines теж скасовує свої рейси в Росію з 13 по 27 березня через проблеми зі страхуванням літаків.

Нагадаємо, країни Європи почали забороняти польоти для російських літаків після нападу РФ на Україну. А 27 лютого рішення закрити повітряний простір для російських літаків ухвалив Євросоюз. Крім того, небо для росіян закрили також Великобританія, Канада та Північна Македонія.

До слова, Асоціація туроператорів Росії (АТОР) повідомила, що авіакомпанія Turkish Airlines з 10 березня змінила умови продажу квитків для росіян. За новими правилами, громадяни РФ можуть вирушити в повітряну подорож із заїздом до третіх країн літаками цього перевізника, тільки якщо початковою або кінцевою точкою подорожі є РФ.