Pegasus Airlines призупинить рейси до Росії

Pegasus Airlines вирішила на деякий час скасувати авіарейси до Росії

Літаки не будуть літати до РФ від 13 до 27 березня

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасовує свої рейси в Росію з 13 по 27 березня через проблеми зі страхуванням літаків. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

«Відповідно до регламенту Євросоюзу №2022/328 запроваджуються санкції та обмеження щодо страхування/перестрахування, лізингу, експлуатації та технічного обслуговування на рейсах до/з Російської Федерації. У зв'язку з операційними ризиками всі наші рейси до Росії призупинено з 13 березня (включно) до 27 березня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія пропонує пасажирам, які придбали квитки з Москви, Петербурга, Мінеральних Вод, Грозного, Махачкали та Краснодара на цей період, безкоштовну заміну та повне повернення коштів. Зробити це можна на сайті та в мобільному застосунку перевізника.

Нагадаємо, Туреччина – одна з небагатьох країн, що так і не закрила повітряний простір для росіян.

Нагадаємо, країни Європи почали забороняти польоти для російських літаків після нападу РФ на Україну. А 27 лютого рішення закрити повітряний простір для російських літаків ухвалив Євросоюз. Крім того, небо для росіян закрили також Великобританія, Канада та Північна Македонія.

До слова, Асоціація туроператорів Росії (АТОР) повідомила, що авіакомпанія Turkish Airlines з 10 березня змінила умови продажу квитків для росіян. За новими правилами, громадяни РФ можуть вирушити в повітряну подорож із заїздом до третіх країн літаками цього перевізника, тільки якщо початковою або кінцевою точкою подорожі є РФ.