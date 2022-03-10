Turkish Airlines обмежила для росіян закордонні рейси

Компанія дозволяє росіянам оформляти квитки за будь-якими маршрутами, але всі вони обов'язково повинні починатися або закінчуватися в Росії

Асоціація туроператорів Росії (АТОР) повідомила, що авіакомпанія Turkish Airlines з 10 березня змінила умови продажу квитків для росіян. За новими правилами, громадяни РФ можуть вирушити в повітряну подорож із заїздом до третіх країн літаками цього перевізника, тільки якщо початковою або кінцевою точкою подорожі є РФ.

«Компанія дозволяє росіянам оформляти квитки за будь-якими маршрутами, але всі вони обов'язково повинні починатися або закінчуватися в Росії. При цьому виписаний має бути єдиний квиток на всі сегменти», - пояснили в АТОР.

Там також вказали на те, що перевезення пасажирів Turkish Airlines із Росії до Туреччини та у зворотному напрямку не змінюється. І «як і раніше можна летіти з Росії до третіх країн через Туреччину з єдиним «наскрізним» квитком на всі сегменти польоту і з таким же квитком повертатися до Росії з пересадкою в Туреччині».

При цьому росіянам купити окремий квиток на літак Turkish Airlines з Туреччини в іншу країну поза Росією, наприклад, Стамбул – Нью-Йорк, вже не можна, як Мадрид – Стамбул – Мадрид.

В АТОР також наголошують, що турецька авіакомпанія запроваджує такі зміни не тому, що приєднується до західних санкцій, а через блокування російських карток Visa та Mastercard, яка створила проблеми для Turkish Airlines з проходженням платежів від громадян РФ.

Поки що Turkish Airlines не повідомляє про терміни дії нововведень, застерігаючи, що вони діють до особливого повідомлення.

Нагадаємо, Туреччина – одна з небагатьох країн, що так і не закрила повітряний простір для росіян.

Як повідомлялось, російська влада прийняла рішення закрити повітряний простір для 36 країн і територій як відповідь для літаків з Росії.

Нагадаємо, країни Європи почали забороняти польоти для російських літаків після нападу РФ на Україну. А 27 лютого рішення закрити повітряний простір для російських літаків ухвалив Євросоюз. Крім того, небо для росіян закрили також Великобританія, Канада та Північна Македонія.