Готель «Дніпро» – лише початок. У Фонді держмайна назвали найбільш привабливі об’єкти для продажу



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Велика кількість підприємств давно не веде ніякої діяльності

«Найбільш популярними є окремі будівлі, старі офісні центри, інститути в центрі міста…», - заступник голови Фонду держмайна

Найбільш привабливими об’єктами для продажу є окремі прості будівлі, а далі йдуть державні підприємства, які містять в собі зрозуміле майно. Про це зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко в інтерв’ю «Главкому».

«Велика кількість цих підприємств давно не веде ніякої діяльності. От, наприклад, інститут у Львові, який називається «Еротрон». Це величезна офісна будівля радянського стилю, де працює декілька працівників, яка розташована в центральній частині Львову. Там двері просто ланцюгом замотані. А от з точки зору приватизації, це є дуже гарний об’єкт, бо новий власник, який заплатить за нього ринкову ціну, буде змушений шукати засоби, як капіталізувати свої вкладення. Робити реконструкцію, створювати офіси, коворкінги, тощо – тобто оживляти об’єкт. І такого державного майна, дійсно, дуже багато», – зазначив заступник голови Фонду держмайна.

Тарас Єлейко підкреслив, що найбільш популярними є ті об’єкти, де нема великої кредиторської заборгованості, і де є хоча б якісь активи.

Нагадаємо, найбільш «ласі» об’єкти для приватизації – обленерго. Вони привабливі для приватизації з точки зору впровадження RAB-тарифів над яким працює уряд.