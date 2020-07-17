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    Економіка та фінанси

    Міністр фінансів відповів, чи збирається уряд скорочувати субсидії у 2021 році

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    <p>Глава Мінфіну стверджує, що субсидії наступного року не скорочуватимуть</p> - Міністр фінансів відповів, чи збирається уряд скорочувати субсидії у 2021 році

    Глава Мінфіну стверджує, що субсидії наступного року не скорочуватимуть

    Плани уряду базуються на припущенні, що тариф на опалення вдасться знизити

    Кабінет міністрів наразі не розглядає скорочення субсидій на житлово-комунальні послуги в 2021 році.

    Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі «Радіо Свобода».

    «Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо що буде нижчий тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть із категорії соціально незахищених і відповідно в них не буде потреби отримувати субсидію. Тому на даному етапі ми передбачаємо такий самий обсяг, як і на цей рік», – зазначив міністр.

    Він підкреслив, що такі плани уряду базуються на припущенні, що тариф на опалення вдасться знизити.

    «Це ми допускаємо в таких умовах що така буде ситуація, тому при плануванні бюджету на 2021 рік ми не плануємо скорочувати субсидії», – додав Марченко.

    На питання, чи вистачить на цей же обсяг субсидій коштів у бюджеті, він відповів ствердно.

    Як повідомлялося, у бюджеті 2020 року передбачено 47,6 млрд грн на виплату пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги, у попередньому році на це було спрямовано 46, 4 млрд грн. Cередній розмір субсидії - близько 1200 грн, пільги - 750 грн.

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