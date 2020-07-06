Міжбанк: ситуація для гривні залишається складною



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6 липня коридор щодо долару на міжбанку знову буде досить широким в межах 27,05-27,35 гривень

Готівковий валютний ринок сьогодні, 6 липня, орієнтується на два основні маркери: курси міжбанку та рівень попиту і пропозиції на готівкову валюту з боку населення

Сьогодні, 6 липня, на поведінку валютного ринку впливатимуть кілька факторів. Про це повідомляє видання finance.ua.

Остаточна корекція ринків після відставки голови НБУ Якова Смолія.

Зниження ажіотажу на українському міжбанку спостерігалося ще минулої п’ятниці, але багато нерезидентів не працювали 3-го липня через святкування Дня Незалежності в США (саме свято припало цього разу на суботу) і сьогодні вони остаточно визначаться зі своїми подальшими діями в зв’язку зі зміною в керівництві НБУ. Це вплине на ринок ОВДП і опосередковано впливатиме на курс, тим більше, що в найближчий тиждень будуть проходити значні виплати за облігаціями минулих випусків.

Пік періоду виведення дивідендів «дочками» іноземних компаній.

Це традиційно збільшує попит на валюту і працює зазвичай проти гривні, провокуючи спекулянтів на спроби «розігріти» курс.

Господарська діяльність компаній.

Клієнти відчувають дефіцит гривні (експортери вже витратили отримані раніше в червні відшкодування ПДВ) і в тому випадку, якщо ажіотаж навколо зростання курсу після відставки Якова Смолія остаточно стихне – вони почнуть активніше продавати валютну виручку. Це підтримає нацвалюту на міжбанку.

Крім поточних розрахунків за господарськими операціями потрібно ще враховувати фактор того, що частина українських компаній через зниження ділової активності в США минулої п’ятниці (частина американських компаній-контрагентів українського бізнесу практично вже не працювала перед Днем Незалежності США). Це скоротило обсяги розрахунків в доларі з боку наших компаній в цей день і багато з них перенесли свої операції в американській валюті відразу на 6-е липня. Сьогодні всі ці обсяги угод – вийдуть на ринок, що збільшить статистику торгів;

Аукціон з розміщення гривневих ОВДП на 84, 357 і 595 днів.

Після тривалих роздумів (чиновники зазвичай оголошують про пропоновані до продажу папери – по п’ятницях, а цього разу це оголошення на сайті Мінфіну України з’явилося лише нещодавно) і після скасування розміщення Україною облігацій на $1,75 млрд через відставку голови Нацбанку – мінфінівці все ж вирішили вийти на ринок у вівторок з черговим розміщенням. Результати аукціону і пропонована по облігаціях прибутковість – покаже реальне ставлення інвесторів до подій і опосередковано вплине на поведінку ресурсного та валютного ринків.

Обстановка на ринку для гривні залишиться досить складною, а роль стабілізатора ситуації доведеться продовжувати грати Нацбанку. Ризик збереження активних валютних коливань поки зберігається. Ми не відкидаємо необхідності продовження виходів НБУ на торги з продажем долара для стабілізації ситуації при спробах спекулятивних атак на гривню. Якщо ж нерезиденти і місцеві клієнти вже «заспокояться» і увійдуть в звичайний діловий ритм – Нацбанк буде намагатися поповнити резерви для компенсації тих $150 млн, які він витратив в кінці минулого тижня для усунення паніки.

Готівковий валютний ринок сьогодні, 6 липня, орієнтується на два основні маркери: курси міжбанку та рівень попиту і пропозиції на готівкову валюту з боку населення.

За прогнозами видання, 6 липня коридор щодо долару на міжбанку знову буде досить широким в межах 27,05-27,35 гривень.

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