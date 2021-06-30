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    Економіка та фінанси

    Нацбанк дозволив купувати валюту через платіжні термінали

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    Українці зможуть купувати валюту через платіжні термінали - Нацбанк дозволив купувати валюту через платіжні термінали
    Українці зможуть купувати валюту через платіжні термінали
    Фото з відкритих джерел

    З 30 червня уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти у гривні через платіжні пристрої

    Національний банк України дозволив фізичним особам купувати валюту через платіжні термінали. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    Як зазначили в НБУ, з 30 червня уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти у гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу фізособи.

    Також дозволено купівлю та продаж готівкової іноземної валюти фізичним особам за безготівкові кошти у гривні в касах уповноважених установ і пунктах обміну валюти.

    «Банки зможуть здійснювати операції з купівлі та продажу банківських металів із фізичною поставкою за безготівкові кошти у гривні фізособам, а також операції з продажу банківських металів у вигляді монет – юридичним особам», – додали в НБУ.

    До слова, у вересні, до завершення третього кварталу 2021 року долар в Україні подорожчає до 28 гривень. На такому прогнозі зійшлися фінансові аналітики. Вони пов’язують свої припущення з прийдешніми борговими виплатами і політичним новинним фоном

    Теги: Національний банк банк НБУ
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    Нацбанк дозволив купувати валюту через платіжні термінали