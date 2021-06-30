Нацбанк дозволив купувати валюту через платіжні термінали

З 30 червня уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти у гривні через платіжні пристрої

Національний банк України дозволив фізичним особам купувати валюту через платіжні термінали. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як зазначили в НБУ, з 30 червня уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти у гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу фізособи.

Також дозволено купівлю та продаж готівкової іноземної валюти фізичним особам за безготівкові кошти у гривні в касах уповноважених установ і пунктах обміну валюти.

«Банки зможуть здійснювати операції з купівлі та продажу банківських металів із фізичною поставкою за безготівкові кошти у гривні фізособам, а також операції з продажу банківських металів у вигляді монет – юридичним особам», – додали в НБУ.

До слова, у вересні, до завершення третього кварталу 2021 року долар в Україні подорожчає до 28 гривень. На такому прогнозі зійшлися фінансові аналітики. Вони пов’язують свої припущення з прийдешніми борговими виплатами і політичним новинним фоном