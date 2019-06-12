Гройсман розкритикував наглядову раду «Нафтогазу»



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Гройсман навів у приклад для наглядових рад інших державних компаній «Укрзалізницю»

Голова уряду сказав, що в роботі «Нафтогазу» нема системності

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував роботу наглядової ради НАК «Нафтогаз України», наголосивши на відсутності системності. Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів під час обговорення роботи наглядової ради «Укрзалізниці» (УЗ), повідомляє «Сегодня».

Голова уряду навів у приклад для наглядових рад інших державних компаній «Укрзалізницю», чия робота, на його думку, сильно відрізняється.

«Ми тут (на прикладі УЗ. – ред.) бачимо абсолютно професійний підхід, незаполітизований, прагматичний. Цього не скажеш щодо наглядової ради «Нафтогазу України» – півтора року працює, а тієї системності, яка повинна бути, немає», - сказав Гройсман.

Нагадаємо, до складу наглядової ради «Нафтогазу» входять Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США), Людо Ван дер Хейден (Ludo Van der Heyden, професор бізнес-школи INSEAD у Франції), Володимир Демчишин, Сергій Попик, Костянтин Марьєвич (також входить до наглядової ради «Магістральних газопроводів України» і «Укрзалізниці»).

Раніше Гройсман критикував менеджмент «Нафтогазу» за «космічні» зарплати. Незважаючи на це, контракт з головою компанії Андрієм Коболєвим був продовжений в березні 2019 року з вимогою виконати низку умов. Пізніше прем'єр критикував ціну на газ для населення, вимагаючи знизити її.

Як повідомляв «Главком», корупційний скандал у «Нафтогазі». Перевіряють одного начальника, а відсторонили іншого.

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