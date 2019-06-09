Корупційний скандал у «Нафтогазі». Перевіряють одного начальника, а відсторонили іншого



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Аудитори встановили, що у Фаворова був конфлікт інтересів у період листопад-грудень 2018 року, - Вітренко

Вітренко прокоментував розслідування конфлікту інтересів у керівника інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрія Фаворова

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко прокоментував в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розслідування конфлікту інтересів у керівника інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу» Андрія Фаворова.

За словами Вітренка, аудитори встановили, що у Фаворова був конфлікт інтересів у період, який перевірявся (листопад-грудень 2018 року).

Нагадаємо, після призначення Фаворова у «Нафтогаз» підконтрольна йому приватна компанія ТОВ «ЕРУ-Трейдинг» почала заробляти на посередництві між НАКом і його дочірньою компанією «Укртрансгаз». Хоча раніше посередників для таких угод не було потрібно. З огляду на резонанс скандалу «Нафтогаз» був вимушений залучити зовнішніх аудиторів для перевірки Фаворова, але про результати їхньої роботи компанія прозвітувала коротким повідомленням, повну версію звіту публікувати не стали.

«ТОВ «ЕРУ-Трейдинг» було пов’язано з паном Фаворовим у цей час, і про це сказано в листі аудиторів», - зазначив виконавчий директор НАК «Нафтогаз».

Попри це Вітренко заявив, що не розуміє, чому звинувачення висунені проти Фаворова, а відсторонили від виконання обов’язків директора «Нафтогаз Трейдинг» Віталія Волинця, до якого не має жодних претензій.

Нагадаємо, що відсторонений керівник трейдингового підрозділу «Нафтогазу» Віталій Волинець у коментарі «Главкому» зазначив, що інформація, оприлюднена «Нафтогазом» за результатами аудиту дещо спотворювала його результати.

«Про нього (Волинця – ред.) я можу тільки позитивно говорити: коли я координував його напрямок роботи, то він в дуже стислий термін створив компанію «Нафтогаз Трейдинг», показав позитивні результати роботи: фактично за місяць були збільшені обсяги продажу – частка на ринку газу зросла з 0 до 12,5%, коли продавали газ у жовтні на листопад. Для розуміння: коли він зараз відсторонений від посади, частка конкурентного ринку «Нафтогаз Трейдинг» – 1,2%», - зазначив Вітренко і додав, що у компанії Волинця все відповідало міжнародним стандартам, що дозволяло мінімізувати будь-які ризики – корупційні, репутаційні тощо.

Як відомо, розслідування щодо конфлікту інтересів Фаворова було ініційовано керівництвом «Нафтогазу» і підтримано наглядовою радою в лютому 2019 року після звернення виконавчого директора НАК Юрія Вітренка в службу комплаенса.

Як повідомлялося, фірма, яку пов’язують з Фаворовим, постачатиме «Укртрансгазу» найдорожчий газ. У попередні роки найбільші підряди на постачання технологічного палива «Укртрансгазу» отримував «Нафтогаз України». Цього разу держкомпанія з невідомих причин взагалі не подавала заявок на участь у торгах.

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