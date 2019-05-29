«Свинарчуки» в «Нафтогазі». Куди зник аудит, який замовив Коболєв?

Фігуранти скандалу у «Нафтогазі» - Андрій Коболєв та Андрій Фаворов Фото: ACC

«Нафтогаз» приховує повні результати форензік-аудиту компанії KPMG, які вказують на корупцію у компанії?

НАК «Нафтогаз України» другий місяць приховує повні результати форензік-аудиту, який провела міжнародна компанія KPMG. Як вже повідомляв «Главком», KPMG здійснила перевірку операцій з продажу газу «Нафтогазом» компанії ТОВ «ЕРУ Трейдинг» (Енергетичні ресурси України) у четвертому кварталі 2018 року. Приводом для перевірки став корупційний скандал, про який детально писав «Главком» у березні. У матеріалі «Свинарчуки» в «Нафтогазі». Звільнені менеджери розкривають сенсаційні деталі мільярдних оборудок» йшлося про те, що в одного з топ-менеджерів НАК, керівника інтегрованого газового бізнесу компанії Андрія Фаворова явний конфлікт інтересів. Підконтрольна Фаворову приватна компанія почала заробляти на посередництві між НАК «Нафтогаз України» і… його дочірньої компанії «Укртрансгазом». Хоча раніше ніяких посередників для таких угод не було потрібно. Світло на ці та інші оборудки пролили виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко та відсторонений керівник трейдингового підрозділу «Нафтогазу» Віталій Волинець. У березні Волинець оприлюднив відео з описом усіх зловживань. А Вітренко повідомив про вірогідну корупцію у «Нафтогазі» наглядовій раді компанії. Менеджер склав службову записку у якій були детально обґрунтовані підозри щодо корупції у діях Фаворова. Також там були підраховані вірогідні збитки компанії. Першою реакцією «Нафтогазу» було заперечення викладених фактів з посиланням на результати внутрішньої перевірки, але з огляду на резонанс топ-менеджмент компанії був вимушений залучити форензік-аудиторів для зовнішньої перевірки.

Вже у квітні прес-служба «Нафтогазу» оприлюднила коротке повідомлення аудитора, який завершив роботу. Мовляв, конфлікт інтересів таки був, але жодних порушень закону або дій проти компанії не виявлено. Аудитор визнав: у трейдинговому підрозділі, стосовно якого проводилася перевірка, досі відсутні стандарти внутрішнього контролю і їх потрібно впровадити. Але при цьому повний текст звіту ніхто не показав. «Мої джерела в уряді кажуть, що повний документ в очі ніхто не бачив. «Нафтогаз» ретельно ховає цю інформацію», - каже журналіст сайту «Главком», енергетичний експерт Наталка Прудка.

Втім, за інформацією, отриманою від джерел «Главкома» у підрозділі «Нафтогазу», який перевіряли аудитори, НАК замовчує усі виявлені проблеми та спотворює висновки. А стислий лист, оприлюднений «Нафтогазом» від імені аудиторів був складений спеціально на прохання замовника, тобто самого НАКу, і він лише привідкриває завісу на проблеми, виявлені під час аудиту.

Відсторонені працівники стверджують, що результати форензік-аудиту насправді свідчать про очевидні спроби менеджменту компанії маніпулювати формальностями, щоб не дати можливості аудиторам чітко визначити правопорушення з боку менеджменту. Але навіть ця тактика не принесла бажаного результату, оскільки аудитори не підтвердили твердження менеджменту щодо відсутності конфлікту інтересів у Фаворова. Саме тому керівництво компанії з мовчазної згоди наглядової ради вирішило приховати повні результати форензік-аудиту, обмежившись публікацією листа аудиторів з пом’якшеними формулюванням.

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Друг Фаворов

Отже, хто такий Андрій Фаворов, через якого «Нафтогаз» був змушений наймати міжнародних аудиторів? Це менеджер, який наприкінці минулого року очолив весь інтегрований газовий бізнес НАК «Нафтогаз України». Він фактично прийшов на заміну колишньому комерційному директору «Нафтогазу» Юрію Вітренку, який на той момент відійшов від справ.

На газовому ринку Фаворов – не новачок. Перед тим, як стати головою газового дивізіону «Нафтогазу», він був співвласником одного із найбільших українських трейдерів «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ). А ще раніше був пов'язаний з найбільшим приватним енергетичним холдингом країни – ДТЕК Ріната Ахметова. Власне, коли ЕРУ тільки-но була заснована, багато хто вважав, що ця компанія є сателітом ДТЕК. Тоді трейдер активно займався імпортом вугілля, і цей бізнес процвітав у розпал проблем з поставками палива зі Сходу.

Пізніше у Фаворова зав'язалася тісна дружба з Андрієм Коболєвим. ЗМІ зазначають, саме приятельські стосунки двох менеджерів сприяли отриманню Фаворовим посади у топ-менеджменті «Нафтогазу». Спільний інтерес у цих чоловіків не лише енергетика, а й покер, у який вони часто грають вихідними. Саме з початком цієї дружби тоді ще підконтрольна Фаворову ЕРУ почала вигравати тендери дочірньої структури НАКу - «Укртрансгазу». За даними Юрія Вітренка, «Нафтогаз» продавав ресурс компанії Фаворова «ЕРУ Трейдинг» за заниженою ціною для перепродажу «Укртрансгазу».

Андрій Фаворов наприкінці минулого року очолив весь інтегрований газовий бізнес НАК «Нафтогаз України». Фото: Dragon Capital

У листопаді-грудні 2018 року, тобто у період, який підлягав перевірці, дочірня компанія «Нафтогазу» продавала газ «ЕРУ Трейдинг», економічний інтерес у якій мав Фаворов. Водночас інша дочірня компанія «Нафтогазу» - «Укртрансгаз», купувала цей же газ у «ЕРУ Трейдинг» за вищою ціною. Хоча до історії з покерними турнірами з перепродажем газу материнська компанія успішно справлялася сама.

Справедливості заради – аудитори у своєму листі стверджують, що не виявили інформації, яка б вказувала на те, що Фаворов «діяв незаконно або проти інтересів компанії під час трейдингових операцій у зазначений період. Перевірка показала, що жодних преференцій для одного з покупців чи постачальників у цих операціях не надавалося. «Ми з'ясували, що пан Фаворов не мав офіційних повноважень, щоб давати вказівки «Нафтогаз Трейдингу» або «Укртрансгазу» торгувати або не торгувати з будь-якою з компаній, які брали участь в операціях в листопаді-грудні 2018 року, а також не встановлював ціну або обсяги поставок для однієї з цих компаній», - йдеться в повідомленні.

За даними ж колишніх співробітників «Нафтогазу», Фаворов брав участь в оперативному управлінні компанією ще задовго до офіційного вступу на посаду, коли він називав себе виключно консультантом. Рішення про продаж газу за заниженою ціною підконтрольної йому «ЕРУ Трейдинг» дійсно приймалося ще до того, як він офіційно вступив на посаду.

«Людина була представлена як керівник 26 листопада минулого року, впливала на процес, писала у себе у фейсбуці про перебіг роботи, мала кабінет та помічників, пропуск та робочу поштову адресу, вона проводить наради (і це зафіксовано у протоколах)- і раптом виявляється, що офіційно вона вступила на посаду лише у січні, а доти тільки «консультувала», - пояснює у коментарі «Главкому» відсторонений до 20 червня директор газопостачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг» Віталій Волинець.

Відсторонений керівник трейдингового підрозділу «Нафтогазу» Віталій Волинець пролив світло на сумнівні схеми в «Нафтогазі»

А вже згодом Коболєв також посприяв тому, щоб адаптація на новому місці роботи для його друга пройшла максимально комфортно і у звичному оточенні. З початку поточного року новий менеджер почав зачищати персонал «Нафтогаз Трейдингу» під себе. До слова, в «ЕРУ Трейдинг» заявили, що Фаворов продав свою частину акцій.

Тепер Фаворов, слідуючи досвіду свого товариша Коболєва, який за допомогою наближених блогерів та журналістів вибудовує собі імідж реформатора, також почав опановувати технології піару. На початку року новий керівник газового бізнесу «Нафтогазу» провів кілька зустрічей з експертами та блогерами, де відстоював точку зору, що газ для побутових споживачів повинен коштувати не менше 10,65 грн/куб м. Але вже через кілька місяців в інтерв'ю нарікав на те, що дії Кабміну не дозволяють компанії… знизити ціну газу для населення до поточної ринкової ціни. У «Нафтогазі» дуже розраховують на повне скасування спеціальних зобов'язань, за якими компанія змушена продавати побутовим споживачам за спеціально встановленою урядом ціною.

На цьому список питань до Фаворова не вичерпується. Керівник газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» має громадянство Російської Федерації і Сполучених Штатів. Але і цей факт для «Нафтогазу», який веде тривале судове протистояння з «Газпромом», не виявився вагомим. Партнер у грі в покер Андрій Коболєв навіть заступився за Фаворова:в одному з інтерв'ю топ-менеджер НАКу заявив, що громадянство країни-агресора Фаворова не є проблемою.

Вовка пустили в курник?

Аудитори KPMG дійшли ще одного невтішного для «Нафтогазу» висновку: у трейдинговому підрозділі, стосовно якого проводилася перевірка, «повинні бути впроваджені стандарти внутрішнього контролю, а також мають бути покращені галузеві практики щодо способів управління конфліктом інтересів, включаючи контроль за трейдинговими операціями». Простимим словами, ніяких запобіжників для уникнення корупційних ризиків топ-менеджмент не створив, а перевірка кандидатів на посади шкутильгає на обидві ноги. Стандарти контролю компанії, яку Коболєв реформує вже п’ять років, не відповідають міжнародним стандартам корпоративного управління. Аудитори надали рекомендації щодо того, як має бути перевірений Фаворов на предмет існування у нього конфлікту інтересів.

У повідомленні аудитора про підсумки розслідування також зазначено, що ціни на газ в рамках відповідних угод були встановлені нижче цін імпортного паритету. Разом із тим, у продемонстрованому прес-службою «Нафтогазу» документі цей момент схований за туманним формулюванням: «була низка важливих факторів, які могли негативно позначитися на актуальних на той момент внутрішніх цінах, а саме: надлишкові поставки газу, ємність і ліквідність ринку для операцій з великими обсягами, а також помітний тренд до зниження ціни за теплу зиму».

То ж виходить, що газ зі сховищ у листопаді-грудні 2018 року продавався дешевше імпортованого газу, хоча до цього часу він продавався з фіксованою надбавкою до вартості імпортованого газу. При цьому немає підтвердження, що НАК не міг сам продати той самий обсяг за вищою ціною. Рішення про продаж газу зі сховищ за ціною нижче вартості імпортованого газу приймалося в ситуації, коли механізми контролю за новою моделлю роботи не відповідали ринковій практиці та індустріальним стандартам, що призвело до значного ризику корупції. Крім того, аудитори зазначили, що існуюча в компанії система не контролює вплив дій менеджменту на кон’юнктуру ринку. Цей вплив може бути значним з огляду на ринкове становище «Нафтогазу», при цьому в ситуації з конфліктом інтересів, як у Фаворова, такий вплив може здійснювати не в інтересах «Нафтогазу».

Таким чином, висновки аудиторів не виправдовують Фаворова, а лише переносять відповідальність за притягнення менеджменту до відповіді за визначені у звіті проблеми на наглядову раду.

Віталій Волинець звертає увагу на відсутність публічної позиції останньої з цього питання. «За моєю інформацією, у квітні наглядова рада розглядала це питання, але коментарів з цього приводу я не бачив», - зауважив він. У зв’язку з відсутністю офіційної позиції наглядової ради виникає питання, чи не допомагає вона менеджменту приховувати проблеми і порушення.

Наталя Сокирчук, «Главком»