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    Хакери за півтора роки вкрали криптовалюти на $1,2 мільярда

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    Хакер - Хакери за півтора роки вкрали криптовалюти на $1,2 мільярда
    Хакер

    За оцінками експерта, з 1,2 млрд доларів було відновлено лише близько 20% або менше

    З 2017 року було викрадено криптовалюти на суму близько 1,2 млрд доларів.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Одна з проблем, яку ми бачимо на додаток до злочинної діяльності, такої як наркобізнес і відмивання грошей за допомогою криптовалют, - це крадіжка цих токенів поганими хлопцями», - заявив Дейв Джеванз, головний виконавчий директор компанії CipherTrace.

    За оцінками Джеванза, з 1,2 млрд доларів було відновлено лише близько 20% або менше. Він переконаний, що правоохоронні органи мають повністю відстежувати ці злочини у глобальному масштабі.

    Загальний регламент захисту даних (GDPR), введений у ЄС, на переконання Джеванза, негативно вплине на загальну безпеку Інтернету, а також допоможе кіберзлочинцям.

    «Обмежуючи доступ до важливої інформації, новий закон значно перешкоджатиме розслідуванню кіберзлочинності, крадіжок криптовалюти, фішингу, вимагання, шкідливого програмного забезпечення, шахрайства та криптомагінга», - додав він.

    Як повідомляв нещодавно «Главком», працівники рівненської поліції на робочому місці видобували криптовалюту.

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