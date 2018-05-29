Хакери за півтора роки вкрали криптовалюти на $1,2 мільярда

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За оцінками експерта, з 1,2 млрд доларів було відновлено лише близько 20% або менше

З 2017 року було викрадено криптовалюти на суму близько 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

«Одна з проблем, яку ми бачимо на додаток до злочинної діяльності, такої як наркобізнес і відмивання грошей за допомогою криптовалют, - це крадіжка цих токенів поганими хлопцями», - заявив Дейв Джеванз, головний виконавчий директор компанії CipherTrace.

За оцінками Джеванза, з 1,2 млрд доларів було відновлено лише близько 20% або менше. Він переконаний, що правоохоронні органи мають повністю відстежувати ці злочини у глобальному масштабі.

Загальний регламент захисту даних (GDPR), введений у ЄС, на переконання Джеванза, негативно вплине на загальну безпеку Інтернету, а також допоможе кіберзлочинцям.

«Обмежуючи доступ до важливої інформації, новий закон значно перешкоджатиме розслідуванню кіберзлочинності, крадіжок криптовалюти, фішингу, вимагання, шкідливого програмного забезпечення, шахрайства та криптомагінга», - додав він.

Як повідомляв нещодавно «Главком», працівники рівненської поліції на робочому місці видобували криптовалюту.