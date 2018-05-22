Працівники рівненської поліції на робочому місці видобували криптовалюту

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Яку саме криптовалюту видобували в обласній поліції, в судовому рішенні не уточнюється

Посадові особи відділу зв’язку та комунікації ГУ Нацполіції в Рівненській області впродовж чотирьох місяців займалися майнінгом (видобуванням - ред.) криптовалюти безпосередньо на робочому місці. Про це йдеться в постанові Рівненського міського суду від 11 травня 2018 року.

Зазначається, слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.185 КК України за фактом крадіжки електроенергії.



«Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2018 року посадові особи відділу зв'язку та комунікації ГУ НП в Рівненській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, самовільно використовували електричну енергію ГУНП в Рівненській області у власних цілях, для належного функціонування обладнання для видобутку криптовалюти , чим завдали істотної шкоди інтересам ГУ НП в Рівненській області», – йдеться в постанові.



У квітні цього року працівники департаменту внутрішньої безпеки Головного управління поліції в Рівненській області в службовому приміщенні відділу зв'язку та комунікації цього управління виявили обладнання для майнінгу, яке працювало. Того ж дня слідчий обласного управління вилучив у колег два дерев’яних каркаси, на яких розміщувалися вісім відеокарт, шість блоків живлення, два вінчестери, материнську плату і повноцінний системний блок.



Яку саме криптовалюту видобували в обласній поліції, в судовому рішенні не уточнюється. Також невідомо, скільки електроенергії витратили майнери.



Водночас зазначеного в судовій ухвалі відділу зв’язку і комунікації в структурі ГУНП в Рівненській області немає. Згідно з даними сайту обласної поліції, в їхній структурі є відділ зв’язку і телекомунікацій.