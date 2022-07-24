Харківська влада хоче націоналізувати ТЕЦ-5

Міський голова Харкова хоче передати ТЕЦ-5 у державну власність, губернатор підтримує цю ідею

Представництво президента у Харківській області підтримує ідею націоналізувати ТЕЦ-5 до опалювального сезону. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив журналістам на брифінгу.

Коментуючи заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова про можливу націоналізацію цієї теплоелектроцентралі (другою найбільшою в Україні після київської ТЕЦ-5), Синєгубов зазначив, що головне завдання влади – забезпечити тепло у оселях харків’ян.

Тому голова Харківської обласної військової адміністрації підтримав пропозицію міського голови обласного центру.

«Зараз Харківська обласна військова адміністрація спільно з мерією відпрацьовує можливий механізм, включно із зверненням до Ради національної безпеки та оборони України щодо вирішення цього питання», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що зараз ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» належить жителю швейцарського міста Цоллікерберг Рубену Захаряну.

Додамо, що Кабмін уже попередив – мінімальна температура опалення взимку знизиться.