  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Харківська влада хоче націоналізувати ТЕЦ-5
рус
    Економіка

    Харківська влада хоче націоналізувати ТЕЦ-5

    Міська влада Харкова хоче націоналізувати ТЕЦ-5, обласна підтримує цю ідею - Харківська влада хоче націоналізувати ТЕЦ-5
    Міська влада Харкова хоче націоналізувати ТЕЦ-5, обласна підтримує цю ідею
    фото: пресслужба ТЕЦ-5

    Міський голова Харкова хоче передати ТЕЦ-5 у державну власність, губернатор підтримує цю ідею

    Представництво президента у Харківській області підтримує ідею націоналізувати ТЕЦ-5 до опалювального сезону. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив журналістам на брифінгу.

    Коментуючи заяву міського голови Харкова Ігоря Терехова про можливу націоналізацію цієї теплоелектроцентралі (другою найбільшою в Україні після київської ТЕЦ-5), Синєгубов зазначив, що головне завдання влади – забезпечити тепло у оселях харків’ян.

    Тому голова Харківської обласної військової адміністрації підтримав пропозицію міського голови обласного центру.

    «Зараз Харківська обласна військова адміністрація спільно з мерією відпрацьовує можливий механізм, включно із зверненням до Ради національної безпеки та оборони України щодо вирішення цього питання», – зазначив Синєгубов.

    Нагадаємо, що зараз ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» належить жителю швейцарського міста Цоллікерберг Рубену Захаряну.

    Додамо, що Кабмін уже попередив – мінімальна температура опалення взимку знизиться.

    Читайте також:
    Теги: Харків війна опалювальний сезон Україна Олег Синєгубов Ігор Терехов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Харківська влада хоче націоналізувати ТЕЦ-5