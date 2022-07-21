За газ та тепло тепер можна не платити? Навіщо Вітренку 264 млрд із бюджету

Що приховує уряд за ініціативою ввести мораторій на підвищення цін на газ?

Верховна Рада на початку цього тижня провалила ініціативу запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ та послуги теплопостачання. 19 липня депутати віддали 220 голосів за скандальний законопроєкт №7427 «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення», поданий Кабінетом міністрів. Документ відправили на повторне друге читання, і, скоріш за все, депутати його ухвалять без особливих змін. Просто владі потрібно за цей час знайти всього лише шість голосів, яких забракувало при першому голосуванні.

Дійсно, ніхто не заперечує необхідність соціального захисту населення та забезпечення цінової стабільності в умовах воєнного стану. Однак законопроєкт №7427 став скандальним через те, що він передбачає особливі преференції для НАК «Нафтогаз України», які вимірюються сотнями мільярдів гривень – ці гроші з держбюджету могли б піти на потреби Збройних сил України або ж медицини чи освіти. Проте в уряду геть інші плани…

пояснювальній записці сказано: законопроєкт №7427 передбачає, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на послуги з розподілу природного газу; теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій споживачів.

«Дивні речі відбуваються: «Нафтогаз» наблизився до дефолту, а Юрій Вітренко (голова правління НАК «Нафтогаз України» – «Главком») вважає свою стратегію успішною, але одночасно вимагає з державного бюджету астрономічну суму 264 млрд грн, на оптовому ринку газу повний хаос… а на інформаційних ресурсах «Нафтогазу» та провладних ЗМІ читаєш щодня все що завгодно, але не про катастрофу в галузі напередодні найжорсткішого опалювального сезону», – написав у Фейсбуці перший заступник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Олексій Кучеренко.

Конфлікт Кучеренка та Геруса

Нардеп Олексій Кучеренко обізвав голову комітету Ради «аморальною мерзотою». І пояснив причини

фото: скріншот із відео засідання комітету з питань ПЕК

Майже два місяці поспіль депутат Кучеренко мало не щодня критикує в Фейсбуці наміри уряду протягнути через парламент з допомогою голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардепа від «Слуги народу» Андрія Геруса згаданий законопроєкт 7427. «Мародери з уряду, «Слуг народу» та НАК «Нафтогаз України» намагаються пограбувати бюджет. Вони думають, що розведуть дурних, як їм здається, американців та закачають гроші до «Нафтогазу». Не дамо! Хочу це сказати Денису Шмигалю, Юрію Вітренку, Олені Шуляк і Офісу президента. Не дамо. Це вкрай велика ціна не лише економічна, а й геополітична», – стверджує у Фейсбуці Олексій Кучеренко.

Загалом у комплексі мають бути прийняті три законопроєкти: №7427 розписує, які компенсації і за що мають бути отримані «Нафтогазом». №7428 – зміни до податкового кодексу, які свідчать про те, що заліки, проведені в межах 76 млрд грн, не підвищують податки. № 7429 – зміни до бюджету, які вказують, які суми будуть виділені на компенсації.

Особливо гостро пристрасті розгорілися на засіданні комітету в суботу, 16 липня. Там законопроєкт готували до другого читання, розглядали велику кількість правок, запропонованих депутатами, але всі вони були відхилені, адже Андрій Герус не приховував намір протягнути цей закон у вигляді, який влаштовував уряд.

Спецфонд держбюджету зросте на 264 млрд

Наприкінці тривалого засідання Олексій Кучеренко вийшов на декілька хвилин із зали засідань, і Герус, скориставшись відсутністю опозиціонера, оголосив голосування. Більшість депутатів віддали голоси за скандальний законопроєкт. Дізнавшись про це, Кучеренко не стримував емоцій: «Ви аморальна людина. Ви скористалися тим, що мені потрібно було вийти. Я після цього не маю перед вами жодних моральних зобов’язань. І тому очікуйте від мене більш ніж адекватну відповідь. Ви просто аморальна мерзота». Все це зафіксувала пряма трансляція засідання комітету.

За рахунок яких коштів парламент збирається дотувати газового монополіста? Збільшення надходжень до бюджету парламент планує узаконити шляхом ухвалення поданого урядом законопроєкту №7429. За даними парламентського комітету з питань бюджету, доходи спеціального фонду держбюджету зростуть на 264,3 млрд грн – в основному це будуть кошти зарубіжних партнерів.

«Одним із джерел фінансування передбачено надходження до спеціального фонду державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ на суму 188,3 млрд грн», – повідомив «Главкому» міністр фінансів Сергій Марченко.

Здавалося б, треба лише радіти з того, що бюджет держави під час війни збагатиться на величезну суму, за рахунок якої можна буде реалізувати благородну мету захисту людей від зростання цін на енергоносії під час жорстокої війни. Але, на думку експертів, запропонована урядом і парламентом схема мала б здійснюватися зовсім за іншим сценарієм, не порушуючи норм закону.

Крамольні наміри

Головне науково-експертне управління Верховної Ради піддало гострій критиці законопроєкт №2427 про заборону мораторію на підвищення цін та тарифів на енергоносії. Свої зауваження парламентські експерти виклали на 11 сторінках.

Ось лише деякі з них:

«Проведення цінової політики віднесено до повноважень Кабінету міністрів. Приймаючи цей Закон Верховна Рада вийшла за межі повноважень, визначених Конституцією України, і втрутилась у повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, чим порушила Конституцію», – сказано у висновках Головного науково-експертного управління Верховної Ради.

«Здійснення політики соціального захисту не належить до виключних повноважень Верховної Ради. Як і політика ціноутворення, політика соціального захисту є складовою частиною внутрішньої соціальної політики держави і забезпечення її проведення, відповідно до п. 3 ст. 116 Конституції України, здійснюється Кабінетом міністрів».

Такої ж думки дотримується й Головне юридичне управління Верховної Ради.

Привабливою для споживачів видається норма, відповідно до якої «Забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача сплачувати заборгованість (у тому числі включати її у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання тощо)».

Але у парламентських експертів викликає подив, «чому у даному випадку відсутня шестимісячна відстрочка для таких дій після скасування або припинення воєнного стану?». Важко навіть уявити масштаби проблем, які охоплять економіку держави через суцільні неплатежі, адже планується узаконити неплатежі навіть платоспроможним споживачам. Тобто цей законопроєкт 7427 передбачає можливість «Нафтогазу» отримувати з бюджету все те, що йому не заплатив споживач. Вже зараз рівень платежів за газ впав до 40%, а фінансовий стан наближає компанію до банкрутства.

Що відбувається з фінансами «Нафтогазу»?

«Нафтогазу України» загрожує дефолт, тому голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко наполягає на виплаті з бюджету астрономічної суми на 264 млрд грн – він стверджує, що ця сума піде на компенсацію різниці в тарифах. Але ж про яку «компенсацію» може йти мова, якщо «Нафтогаз» перепродає газ населенню та теплокомуненерго ресурс власного видобутку, який в рази дешевший, ніж НАК продає споживачам?

За даними урядового джерела «Главкома», «закладена в проєкті змін до держбюджету сума (264 млрд грн) включає 76 млрд грн – кошти на погашення внутрішньої заборгованості за газ за попередні періоди за рахунок того, що «Нафтогаз» нарахує дивіденди і сплатить до бюджету авансовий податок на прибуток. За рахунок цих коштів закриються заборгованості з різниці в тарифах для теплокомуненерго, з різниці в тарифах на розподіл газу облгазам. До прикладу, в тарифі на розподіл ціна на газ була закладена 7 грн, а «Нафтогаз» продавав цей газ підприємствам теплокомуненерго по 13 грн і ставив собі в доход 13 грн. Але облгаз йому не платив, тому НАК сформував резерв сумнівних боргів з розрахунку 6 грн за кожен куб. І відніс їх в затрати, зменшив собі прибуток на цю суму. Тобто в облгазу немає чим розрахуватися, а «Нафтогаз» нарахував собі більші доходи, платить з цієї суми ПДВ, але прибуток при цьому він ховає, тому що знає, що це нереально, адже облгаз йому не заплатить ці 6 грн».

Аналогічна ситуація з розрахунками з підприємствами теплокомуненерго. «Це були дикі порушення всіх норм і законів, за рахунок чого назбиралася сума заборгованості на 76 млрд грн», – пояснює джерело в уряді.

Отже, коротко пояснити закладену в законопроєктах (загалом їх три: 7427, 7428 і 7429) схему можна так: «Нафтогаз» за рахунок дивідендів платить в бюджет 76 млрд грн, а бюджет віддає ці кошти (як компенсацію різниці в тарифах) облгазам, теплокомуненерго та постачальникам газу, а ті повертають борги назад «Нафтогазу», тобто проганяють гроші по колу.

Спеціальний фонд держбюджету – для «Нафтогазу»?

Крім розписаних вище 76 млрд грн, велика увага прикута до цифри 188 млрд грн (решта із загальної суми у 264 млрд грн). Її мають наповнити за рахунок коштів міжнародної допомоги Україні. Ці кошти пропонується зарахувати до спеціального фонду держбюджету і потім витрачати за двома напрямками: 150 млрд грн – напряму перерахувати «Нафтогазу» як компенсацію за виконання ПСО (покладання спеціальних обов’язків на «Нафтогаз України» щодо реалізації населенню видобутого в Україні газу).

Решта 38 млрд грн – це компенсація різниці в тарифах для теплокомуненерго, тобто ці кошти обіцяють перерахувати місцевим бюджетам, які дотували виробників теплих послуг. У кінцевому підсумку всі гроші зайдуть в «Нафтогаз України». Тобто всі 188 млрд грн переходять як компенсація «Нафтогазу», – пояснює джерело.

У чому ж крамольність схеми, яку планується провести через парламент?

«Юрій Вітренко заявив, що 150 млрд грн йому потрібно тому, що газу для населення не вистачає, треба закуповувати імпортний – десь 6 млрд кубометрів вартістю $8 млрд. Але це чистий обман, адже у запланованих змінах до бюджету написано, що 150 млрд грн закладено для покладання спеціальних обов’язків (ПСО) для побутових споживачів – їм на цей опалювальний сезон знадобиться не більше 7 млрд куб м, бо через війну обсяги скоротилися. Для цих потреб достатньо газу власного видобутку. Але попри це, законопроєкт 7427 передбачає прирівняти ціну українського газу до ціни імпортованого і тому потрібно компенсувати різницю. Але цю проблему всі замовчують, адже якби це стосувалося імпортованого газу, то ніяких змін з допомогою законопроєкту 7427 взагалі не потрібно було б. Тому що є закон про ринок газу, є стаття 11 про те, що необхідно компенсувати за виконання спеціальних обов’язків, є відповідна постанова уряду №1194 про те, що «Нафтогазу» дійсно треба компенсувати у випадку, якщо він для потреб населення використовує імпортний газ. Тобто там все врегульовано, ніяких змін не потрібно», – пояснює фахівець.

Безперечно, Україна повинна імпортувати газ, щоб створити стратегічний запас у підземних газових сховищах. Може статися й так, що у підземні сховища «Нафтогаз» закачає газ власного видобутку, тоді імпортний піде для потреб населення. Щоб врегулювати скандал навколо законопроєкту 7427, уряд разом з «Нафтогазом» мав би зробити розрахунки, оприлюднити річний баланс газу, тобто зробити процес прозорим. І тоді б стало зрозуміло, скільки власних коштів є у «Нафтогазу», адже за останній період він продав з підземних сховищ майже 10 млрд кубометрів газу.

Наталка Прудка, «Главком»