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    Економіка та фінанси

    Хімічний холдинг Фірташа виграв справу проти Антимонопольного комітету

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    Підприємства Ostchem виграли у суді справу проти АМКУ про штрафи та примусовий поділ групи&nbsp; - Хімічний холдинг Фірташа виграв справу проти Антимонопольного комітету
    Підприємства Ostchem виграли у суді справу проти АМКУ про штрафи та примусовий поділ групи 
    Фото з відкритих джерел

    АМКУ вимагав примусового розділення Ostchem

    Три підприємства Ostchem («Сєвєродонецьке об'єднання Азот», «Черкаський Азот» і «Рівнеазот»), що входять у Group DF, сьогодні виграли суд другої інстанції проти Антимонопольного Комітету України.

    Сьогодні, 28 грудня 2020 року, Північний апеляційний господарський суд визнав незаконним рішення Антимонопольного комітету від 5 вересня 2019 року (про примусовий поділ групи Ostchem та застосування максимально можливого штрафу в розмірі 107 мільйонів гривень).

    Суд залишив у силі рішення Київського Господарського суду про визнання незаконними звинувачень азотної групи Ostchem у зловживанні монопольним становищем на ринку азотних мінеральних добрив.

    «На справді, ми сподівалися на таке рішення суду, оскільки всі звинувачення з боку АМКУ попереднього складу були побудовані на недостовірній інформації та перекручених даних. Рішення суду ми отримаємо через кілька днів», – прокоментував Олег Арестархов, директор з комунікацій Group DF.

    Директор з GR Group DF Ігор Гольченко зазначив, що «їхні адвокати у суді довели, що АМКУ, виносячи своє рішення, не вірно рахував долі на ринку наших виробників і відповідно прийняв незаконне рішення».

    «В АМКУ не було законних підстав для того, щоб зробити висновок про монопольне становище заводів «Остхем» і відповідно, АМКУ не зміг довести у суді факт зловживання монопольним становищем», – зазначив Гольченко.

    Також, у суді було показано, що при ухваленні свого рішення АМКУ використовував необ'єктивну інформацію і дуже суб'єктивну аргументацію.

    «Використовувалися методики і практики визначення товарних, географічних та часових меж ринку, які не відповідають та суперечать власними методиками АМКУ і практикам антимонопольного відомства ЄС. Такий висновок був також підтверджено провідними міжнародними експертами в галузі конкурентного права, включаючи Керівника Комітету з конкуренції Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD)», – прокоментував Гольченко.

    Нагадаємо, 29 липня 2020 року рішення Антимонопольного комітету про зловживання монопольним становищем і примусовий поділ АМКУ було успішно оскаржене адвокатами Ostchem у Київському Господарському суді Києва.

    Теги: ЄС суд ООН Україна
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