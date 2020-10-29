АМКУ оштрафував «Інтерпайп» Пінчука та ще три компанії



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АМКУ наклала штраф у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем на ринку постачання коліс

Крім «Інтерпайпу», були оштрафовані компанії «РЕТЕК», «Транспортні інвестиції» і «Фірма «Інтервторпром»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 69,3 млн грн «Інтерпайп» Віктора Пінчука та ще три компанії за порушення антимонопольного законодавства.



АМКУ наклала штраф у зв'язку зі зловживанням монопольним становищем на ринку постачання коліс.

У пресслужбі компанії відзначили, що вони категорично не згодні з такими висновками АМКУ і мають намір оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку.

«Як національний виробник ми вважаємо таке рішення АМКУ несправедливим і необґрунтованим, прийнятим не на підставі фактів, а на припущеннях. «Інтерпайп» буде оскаржувати рішення АМКУ в установленому законом порядку. Ринок України є відкритим для виробників з інших країн, на ринку немає загороджувальних мит. Подаючи подібні скарги в АМКУ недобросовісні конкуренти намагаються дискредитувати національного виробника, щоб забезпечити постачання в Україну продукції російських виробників», – зазначають в пресслужбі «Інтерпайпу».

Нагадаємо, що на відміну від українського ринку, ринок РФ захистив себе від українських коліс 39% загороджувальним митом.