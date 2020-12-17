Штраф АМКУ – спроба перекласти відповідальність з держави на приватний сектор, – нардеп

15 грудня АМКУ вирішив стягнути з компанії ДТЕК 275 млн гривень, звинувативши компанію в «зловживанні монопольним становищем»

Антимонопольний комітет намагається перекласти відповідальність за неповноцінне функціонування ринку електроенергії на бізнес, висуваючи необґрунтовані звинувачення та штрафуючи вітчизняні енергокомпанії. Про це написала народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб на своїй сторінці в Facebook.

«При запуску ринку в 2019 р., було викривлено самі засади для розвитку конкурентних сегментів ринку. Тож повноцінного ринку електроенергії в Україні досі немає і не може бути до повної реформи роздрібного ринку, скасування адміністративних обмежень і синхронізації нашої енергосистеми з європейською», – написала Гриб.

Вона наголосила: відповідно до законодавства саме Антимонопольний комітет має моніторити ситуацію на ринку електроенергії та сприяти розвитку конкуренції. Натомість, на її думку, АМКУ демонструє відверту ангажованість або непрофесійність.

«Вчорашнє рішення АМКУ щодо штрафів двох суб’єктів ринка на космічні чверть мільярда гривень – це спроба перекласти відповідальність за неповноцінне функціонування ринку з держави на приватний сектор. При цьому атака йде на виробників електроенергії, які платять податки, забезпечують збут українського вугілля та робочі місця шахтарям й енергетикам», – написала Гриб.

В той же час, вона звернула увагу, що АМКУ закрив очі на повне ігнорування з боку НКРЕКП рекомендацій комітету по усуненню торгівлі повітрям та інших махінацій на ринку електроенергії.

«Самі ці злочини, які коштували державним виробникам сотні мільйонів гривень в 2020 році, залишились без покарання», – зазначила Гриб.

Нагадаємо, 15 грудня АМКУ вирішив стягнути з компанії ДТЕК 275 млн гривень, звинувативши компанію в «зловживанні монопольним становищем». У компанії таке рішення назвали надуманим і повідомили про намір звернутися до суду через безпідставні звинувачення.