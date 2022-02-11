Хліб в Україні знову подорожчає: коли і наскільки

Кожен місяць хліб додавав 2% до ціни

В Україні вартість хліба зросте цього місяця максимум на 5-7%. Таку думку висловив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі УНН.

«Об’єктивні причини для (росту цін на хліб – ред.) є. На жаль, не до кінця вирішені питання з агроносіями. Ті аукціони, що влаштовані по продажу дешевого газу, не можуть забезпечити всіх бажаючих «хлібопеків« дешевим газом. Тобто, вони вимушені вкладати у виробництво хліба дорогий газ», – сказав Пендзин.

За його словами, також дуже проблемним є питання продовольчої пшениці, яку достатньо багато вивезли в листопаді.

«Мінімальна заробітна плата зросла в грудні, що теж буде лягати в ціну товару», – зазначив експерт.

Пендзин зауважив, що кожен місяць хліб додавав 2% до ціни.

«І протягом минулого року додавав, й позаминулого року додавав (2% – ред.). Нам сказали, що хліб буде дорожчати на 15-20%. Але влада вже дає більш дешевий варіант газу, тому я думаю, що максимум (плюс – ред.) 5-7% цього місяця ми побачимо і все», – розповів Пендзин.

Окрім того, Пендзин наголосив, що проблема не в ціні хліба, а в можливості, здатності людей його купувати.

«Держава має втрутитися та допомогти малозабезпеченим верствам населення прямими адресними допомогами для того, щоб їм здешевлювати (вартість – ред.). Проблема не в ціні хліба, а в можливості, здатності людей цей хліб купувати. Коли ми з вами говоримо про людей з достатньо високими доходами, я не думаю, що з них хтось знає, скільки реально коштує хліб. Якщо їм треба, то вони купують. Ми з вами, коли говоримо про вартість хлібу, ми говоримо в першу чергу з точки зору доходів малозабезпечених верств населення», – сказав Пендзин.

За його словами, на сьогодні є найбільшою проблемою те, що всі здешевлені ціни на соціально значущі продукти влада збирається погашати за рахунок бізнесу.

«Обмеження торговельної надбавки – це обмеження доходів рітейлу. Аукціони з обов’язкового продажу газу власного добутку приватними організаціями – це мінус доходи приватників. Жодної копійки в державному бюджеті не виділено на те, щоб дати адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення», – зауважив Пендзин.

Додамо, повідомлялося, що в Україні знову зросли ціни на хліб. Цього разу вартість досягла рекордного рівня за останні п’ять років.

Як відомо, зростання ціни хліба приблизно на 25−30% обумовлене не лише високими тарифами на енергоносії, а й необхідністю імпорту борошна з Туреччини.

Раніше Нацбанк України, який прогнозує зростання тарифів на послуги ЖКГ до ринкових протягом кількох років, зробив прогноз й щодо цін на продукти. Так, в Інфляційному прогнозі за січень 2022 року зазначається, що висока продовольча інфляція зберігатиметься. Насамперед, для продукції, яка потребує великих енерговитрат: соняшникова олія, цукор, хліб, тепличні овочі.