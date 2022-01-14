Догосподарювалися: Україна купуватиме борошно в Туреччини

У 2022 році хліб планується виробляти за спрощеною технологією

У 2022 році хліб планують виробляти за спрощеною технологією. Це позначиться на якості виробів

Цього року Україна буде імпортувати борошно з Туреччини, що призведе до значного здорожчання хліба. Про це заявили представники об'єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром».

Зазначається, що у 2022 році хліб планують виробляти за спрощеною технологією. Це позначиться на якості виробів, говорять в «Укрхлібі».

Така ситуація склалася через значне здорожчання газу та через масовий експорт пшениці високої якості. Відповідно у вітчизняному виробництві її не вистачає і виробники вимушені закуповувати борошно з української пшениці за кордоном. А це призведе до подорожчання хліба та борошняних виробів на чверть.

Варто наголосити, що уряд наголошував, що у 2021 році Україна зібрала рекордний за 30 років врожай.

Раніше стало відомо, що Держава регулюватиме ціни на батон та олію.

До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

Також пекарі попередили українців про різкий стрибок цін на хліб. В січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися.

Водночас до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ потрапило 7 тис. підприємств.

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