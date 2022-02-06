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    Економіка та фінанси

    Ціни на хліб стрибнули до рекордних позначок

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    У зв'язку з тим, що українські аграрії масово експортували пшеницю високої якості, у вітчизняному виробництві її не вистачає - Ціни на хліб стрибнули до рекордних позначок
    У зв'язку з тим, що українські аграрії масово експортували пшеницю високої якості, у вітчизняному виробництві її не вистачає
    фото: volynnews.com

    Починаючи з серпня 2021 року вартість пшеничного хліба почали зростати

    В Україні знову зросли ціни на хліб. Цього разу вартість досягла рекордного рівня за останні п'ять років. Про це повідомляє minfin.com.ua. Так, у лютому 2022 року 0,6 кг хліба у супермаркетах коштує 25,9 гривень. Подорожчав за місяць також і нарізний хліб (0,6 кг). Зараз він коштуватиме 25,5 гривень, у порівнянні 23,4 гривень у січні.

    Починаючи з серпня 2021 року, ціни на пшеничний хліб почали зростати. До вересня ціна збільшилася на 0,45 грн і хліб коштував 23,4 грн. З того часу вартість хліба щомісяця зростає. До лютого ціна стала рекордною за останні п'ять років – 25,9 грн.

    Крім того, дорожчає житній хліб. У січні у супермаркетах ціна хліба становила 30,6 грн за 0,9 кг, а вже у лютому ціна зросла до 31,5 грн.

    Як відомо, зростання ціни хліба приблизно на 25−30% обумовлене не лише високими тарифами на енергоносії, а й необхідністю імпорту борошна з Туреччини.

    Раніше Нацбанк України, який прогнозує зростання тарифів на послуги ЖКГ до ринкових протягом кількох років, зробив прогноз й щодо цін на продукти. Так, в Інфляційному прогнозі за січень 2022 року зазначається, що висока продовольча інфляція зберігатиметься. Насамперед, для продукції, яка потребує великих енерговитрат: соняшникова олія, цукор, хліб, тепличні овочі.

    Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних наук Інна Сало прогнозує вже упродовж першого кварталу 2022 року подорожчання основних харчових продуктів, зокрема, овочів та м’яса, на 15-20%. Основні причини подорожчання – зростання цін на енергоносії. Також певну роль відіграє дефіцит деяких товарів, зокрема, пшениці продовольчих класів,

    Раніше ексміністр економіки спрогнозував, що ціни на продукти в Україні зростатимуть дуже стрімко.

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    Теги: інфляція ЖКГ продукти ціни гречка урожай послуги овочі хліб
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    Ціни на хліб стрибнули до рекордних позначок