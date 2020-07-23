Хто купив столичний готель «Дніпро». Озвучена нова версія



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Кохановський заявив, що «Дніпро» - це перша частина майбутнього масштабного проекту

«Дніпро» планують зробити найбільшим кіберспортивним готелем світу

Переможцями в аукціоні за готель «Дніпро» стали не російські олігархи, а українські айтішники, які хочуть перетворити його в унікальний кіберспортивний готель. Таку заяву зробив IT-підприємець і професійний кіберспортсмен Олександр Кохановський на своїй сторінці в Facebook.

Новий співвласник готелю «Дніпро» разом з однодумцями ще кілька років тому задумував великий інфраструктурний кіберспортивний проект. За його словами, це мала бути ціла екосистема із сучасною багатофункціональною кіберспортивною ареною для всеукраїнських і міжнародних турнірів, що об'єднує ключових гравців кіберспортивного ринку.

Кохановський заявив, що «Дніпро» - це перша частина майбутнього масштабного проекту, і, крім атрибутів топового готелю (ресторани, SPA і фітнес-центри), у «Дніпра» будуть і унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивна сцена, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий в світі players' lounge.

Окремо, IT-підприємець підкреслив, що такий проект - це величезний світовий ринок і великі можливості для України:

«Ви знаєте, що я все життя презентував Україну в світі кіберспорту. Це величезний світовий ринок і великі можливості для економіки нашої країни, так що прийшов час презентувати Україну світові кіберспорту», - додав він.