Хвиля звільнень. Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту

Очільник одного із департаментів поскаржився на відновлення в НБУ «совкових» практик

Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ. Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні я завершую свою роботу в Національному банку України. Найголовніший підсумок – з абсолютною впевненістю можу гарантувати, що жоден рефінанс за ці шість років не був виданий (так само як і не був не виданий) «з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших невстановлених осіб» або «тому, що так вирішило керівництво», – зазначив Новаковський.

Він зізнався, що «був щасливий працювати разом з неймовірними професіоналами та сильними особистостями».

«Працювати в організації, яка довела, що державна установа в Україні може бути сучасною, прогресивною, ціннісною та ефективною. Яка, на жаль, продемонструвала також і те, що начебто забуті «совкові» практики можуть бути відновлені швидше, ніж за рік», – зазначив Новаковський.

Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

Також усі керівники департаменту ліцензування Національного банку України подали заяви на звільнення.

У заяві йдеться про те, що наразі продовження роботи департаменту в НБУ є неможливим через централізацію прийняття рішень в одних руках та заміна колегіальності директивним прийняттям рішень.

За словами очільників департаменту, регулятор відійшов від прозорого прийняття рішень, невтручання у наглядові процеси, своєчасної та неупередженої комунікації рішень та автономії департаментів у формуванні своєї професійної позиції.