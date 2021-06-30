З Нацбанку звільняється ще один директор департаменту

Очільник Департаменту фінансової стабільності заявив, що поділяє позицію Олександра Бевзи, який оголосив про звільнення раніше

Із Національного банку України звільняється директор Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук. Про своє рішення він повідомив у Facebook.

Ваврищук зробив репост допису директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза, який сьогодні оголосив про звільнення.

«Мої власні спостереження про стан справ в НБУ співпадають з міркуваннями Олександра Бевза. Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником Голови НБУ – куратором Департаменту фінансової стабільності», – заявив він.

Нагадаємо, що усі керівники Департаменту ліцензування Національного банку України подали заяви на звільнення.

У заяві йдеться про те, що наразі продовження роботи департаменту в НБУ є неможливим через централізацію прийняття рішень в одних руках та заміна колегіальності директивним прийняттям рішень.

За словами очільників департаменту, регулятор відійшов від прозорого прийняття рішень, невтручання у наглядові процеси, своєчасної та неупередженої комунікації рішень та автономії департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

«Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору… Ми відмовляємося відступати від принципів, бо розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе», – заявив директор департаменту Олександр Бевз.

Він повідомив, що крім нього звільнилися заступниця директора Катерина Жебанова, начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко, начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль, начальник управління Вадим Романюк, який відповідає за фінансові компанії та платіжні системи, заступниця начальника експертно-аналітичного управління Дарина Дашкевич та головні експерти цього управління Євген Воробйов та Стефаній Дженков.

До слова, Рада має звільнити члена ЦВК вже на цьому тижні.