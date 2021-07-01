У Києві звільнили керівника і всіх співробітників Комунальної служби перевезень

Всіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства

У Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Продовжуємо готувати поле для реформування пасажирських перевезень в Києві. Після проведення останнього гарячого конкурсу, безпрецедентної дискваліфікації двох третин перевізників і задіяння спецназу МВС для протидії тітушкам, які намагалися його зірвати, сьогодні маємо трохи часу для впорядкування кадрових проблем», — написав він Усов на своїй сторінці в Facebook.

Він уточнив, мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря через втрату довіри.

«Всіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства. Двомісячний термін на пошук нової роботи пішов. Є усі підстави вважати, що команда КСП довго працювала в інтересах окремої групи перевізників, а не киян», — пояснив заступник голови КМДА.

Усов також повідомив, що ініціює позапланову аудиторську перевірку підприємства. Вона проаналізує фінансово-економічну діяльність служби за останні роки, законність рішень керівництва і виданих наказів.

Він нагадав, що протягом 2020 року Служба провела 224 позапланові перевірки за скаргами і зверненнями громадян та організацій, і при цьому було розірвано лише два договори з перевізниками. На його думку, такий низький показник реагування може свідчити про те, що окремі працівники служби могли отримувати неправомірну вигоду.

До слова, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

Після аварії «Укрзалізниця» відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці.