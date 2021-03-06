В Україні введуть нові тарифи на електроенергію: як в уряді змінили рішення

Тарифи на електроенергію в Україні стримує Кабмін за допомогою спеціальної постанови

Кабінет міністрів ухвалив рішення відтермінувати підвищення тарифу на електроенергію з 1 квітня. Ціни переглянуть тільки через кілька місяців, але не для всіх.

Тариф на електроенергію підвищать, але пізніше

З 1 квітня, найімовірніше, тариф на електроенергію міняти не будуть, розповів на своїй пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До того ж він вкотре нагадав, що уряд виступає за ринкові ціни, і 1,68 грн за кВт*год (чинна вартість) значно нижча за ринок.

Оскільки рішення досі не ухвалили, офіційно коментувати сценарії розвитку ситуації відмовилися. Співрозмовники в уряді зазначили: вже переглянули з десяток варіантів. Поки зупинилися на такому:

тариф на «струм» переглянуть цього року, але не у квітні;

стосуватиметься нововведення тільки тих, хто витрачає багато електроенергії;

тариф для них визначать влітку, ймовірно, йдеться про більш ніж 2,5 грн за кВт год.

Ще зовсім нещодавно планували з 1 квітня підвищити ціни мало не до 3 грн, але тільки для тих, хто використовує багато «електрики». Зараз вже ухвалено рішення перенести підвищення на кілька місяців.

За словами співрозмовників, зараз розглядають механізм, який дозволить перерахувати ціни тільки для окремої категорії. Наприклад, тих, хто витрачає більш ніж 500 кВт*год електроенергії на місяць. Офіційно таке рішення прокоментують так: стільки витрачають тільки ті, хто живе у великих будинках і квартирах, користується великою кількістю техніки і, мабуть, може дозволити собі платити повну вартість.

Але насправді постраждають і ті українці, які не оформлюють субсидію, але використовують електричний котел. Взимку обсяги їхнього споживання можуть досягати і 1000 кВт год на місяць. Але це не через величезну площу або велику кількість техніки.

«Дуже складно пояснити людям, у яких дійсно немає грошей, чому вони не можуть платити 1,68 грн. Цей тариф не переглядали з 2017 року. Реальна вартість електроенергії вже мінімум на 30% вище. І то за умови, що всі будуть платити однакову вартість», – розповідає співрозмовник в уряді.

За електроенергію все одно доведеться платити

Тарифи на електроенергію в Україні стримує Кабмін за допомогою спеціальної постанови, яке зобов'язує компанії продавати «струм» за встановленою ціною (т.зв. ПСО). Глава Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк також вважає, що чинні ціни можуть залишитися й після квітня. Про це він заявив на форумі «Україна 30. Платіжка».

За яким сценарієм піде Кабінет міністрів, стане відомо вже в найближчий час. НКРЕКП – регулятор, який не залежить від Кабміну і не може коментувати його рішення, розповідає членкиня комісії Ольга Бабій. Водночас вона визнає: якщо нічого не зробити, потрібно шукати кошти для покриття додаткових витрат «Енергоатому».

«Тарифи повинні бути забезпечені, не має бути збитків. Всі повинні зрозуміти, що торік, щоб ми з вами могли платити по 1,68 грн, «Енергоатом» заплатив 40 млрд грн. Чи буде цього року 40 млрд грн, це потрібно рахувати», – розповідає членкиня НКРЕКП.

Також Бабій зазначає: частина українців дійсно не може платити повну вартість електроенергії без ПСО. У Єврокомісії радять для цього фінансувати витрати на електроенергію тим сім'ям, які дійсно не можуть платити.

Зараз же за рахунок усіх платників податків штучно знижують вартість «струму» як для малозабезпечених, так і для мільйонерів.

Низьку вартість електроенергії для населення компенсують за рахунок більш високих тарифів для бізнесу. В результаті підприємці змушені закладати в свої ціни великі витрати на «струм». І врешті все одно доводиться платити кінцевому споживачеві – простому українцю. Рано чи пізно такі правила доведеться переглядати.

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Джерело: Обозреватель