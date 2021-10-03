Інфляція в єврозоні сягнула 13-річного максимуму

Зростання вартості газу влинуло на всі галузі економіки

У вересні річна інфляція в країнах єврозони зросла з 3% у серпні до 3,4% – максимуму з вересня 2008 року. За даними Євростату, причиною прискорення інфляції стало різке зростання цін на енергоносії, зокрема ціни на газ перевищила $1 тис./куб (17,4% проти 15,4% у серпні) та на промислові товари (2,1% порівняно з 2,6% у серпні).

Також зросли ціни на продукти харчування, алкоголь та тютюн (2,1% проти 2% у серпні) та послуги (1,7% порівняно з 1,1% у серпні). Інфляція в єврозоні наразі знаходиться на максимумі з вересня 2008 року – початку світової фінансової кризи, пише Reutеrs.

Зі зростанням цін на природний газ, що впливає на все – від виробництва автомобілів до виробництва комп'ютерів, інфляція може досягти 4% до кінця року, що вдвічі перевищує цільовий показник ЄЦБ. Центробанк очікує відносно швидкого зниження на початку 2022 року.

ЄЦБ вважає, що цей сплеск інфляції швидко закінчиться і зростання цін буде залишатися нижче цільового показника на довгі роки, що зажадає зниження вартості запозичень. Однак президентка ЄЦБ Крістін Лагард на цьому тижні перейшла на більш обережний тон, вказавши на підвищені ризики інфляції.

Тим часом ринкові економісти змінюють свої погляди, стверджуючи, що центральні банки можуть недооцінювати інфляційний ризик.

«Ми вважаємо, що висока ймовірність того, що ця інфляція буде менш тимчасовою, ніж припускають всі центральні банки, включаючи ЄЦБ. Споживачі можуть почати вимагати підвищення заробітної плати, і корпорації можуть задовольнити їх, оскільки вони можуть перекласти більш високі витрати на більш високі кінцеві ціни», – зазначив економіст BNP Paribas Луїджі Сперанца.

Нагадаємо, раніше інфляція у єврозоні у серпні сягнула 10-річного максимуму. У серпні 2021 року річна інфляція в єврозоні попередньо сягає 3%, коли у липні була 2,2%.

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