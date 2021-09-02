Економіка часів пандемії: чим небезпечне посилення тарифного і податкового навантаження на бізнес

Вітчизняні експортери вже невдовзі матимуть проблеми зі здатністю реалізувати свою продукцію за кордоном

Підвищення тарифного та податкового навантаження на підприємства ГМК в період падіння світових цін на їх продукцію призведе до зниження конкурентоспроможності головних експортерів та скорочення надходжень валюти до країни. Про це йдеться в матеріалі «Главкому» «Економіка часів пандемії. Тривожне благополуччя України».

Главком нагадав, що нині спостерігається суттєве зниження цін на сировину на світових ринках, після їх різкого зростання на початку року. Тож вітчизняні експортери вже невдовзі матимуть проблеми зі здатністю реалізувати свою продукцію за кордоном, що матиме негативний вплив на економіку Україні в цілому

«Які проблеми від падіння цін та попиту в світі на наші експортні позиції можуть чекати нас найближчим часом? Найбільш очевидні і об'єктивні, ті, що були завжди, – це зниження експортної виручки і все, що з цим пов'язано: мінус надходжень до держбюджету, погіршення торгового сальдо, посилення тиску на курс гривні, скорочення доходів підприємств-експортерів, зростання дефіциту бюджету і «напряги» з виплатами за соціальними статтями. За підсумком може посилитися інфляція», – зазначається в матеріалі.

За таких умов посилення податкового навантаження на експортерів, які намагається запровадити влада законопроектом 5600, автори матеріалу вважають, як мінімум недалекоглядним.

«Найгірше, що можна зробити при такій перспективі – не реагувати на реалії світової кон'юнктури, від яких Україна традиційно залежна. І спробувати заробляти на збитках експортерів, а до цього все йде. Видавлюючи в бюджет максимум можливого, держава позбавляє запасу міцності основних постачальників валюти в бюджет», – констатує Главком.

Раніше президент об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що ціни на руду прогнозовано знижуються і найближчим часом можуть впасти нижче 100 доларів /тонна, тому владі слід підтримати вітчизняних металургів, а не посилювати податковий тиск на них.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу (№5600), який передбачає підвищення ренти на видобуток залізної руди.

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