Привид інфляції бродить світом та лякає інвесторів

Цього тижня інфляція в Німеччині показала новий пік, досягнувши 4,1%

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Призрак инфляции все настойчивее бродит по миру, пугая инвесторов и спекулянтов, как может напугать призрак старой домработницы ребенка в старом замке. И пугает он их уже не на шутку, даже больше, чем призрак коммунизма, который тоже можно встретить в разных точках мира. Который, кажется, обретает вторую молодость благодаря стараниям миллениалов и даже самой Греты Тумберг, которая теперь борется еще и с капитализмом как причиной климатического кризиса, что заставляет думать, что нет лучше ситуации с экологией, чем в Северной Корее. В такие моменты начинают расти ставки по долговым обязательствам, что приводит к падению фондовых рынков. И иногда, как в этот понедельник, падение может стать таким резким, что даже ставки, рост которых приводит к самому падению, начинают снижаться. Нет, мы еще далеки от разного рода черных понедельников или вторников, но красные дни календаря зачастили на этой неделе. В итоге индекс S&P500 снизился более чем на 100 пунктов за последнюю неделю и эту пятницу откроет на отметке в 4307 пунктов. Так что мы увидели худший месяц на фондовых рынках за последний год, с того момента, как было заявлено, что найдена вакцина.

На этой неделе инфляция в Германии показала новый пик, достигнув 4,1%, что выше, чем было за последние несколько десятилетий. Цены на газ продолжают бить рекорд за рекордом, и голубое топливо торгуется уже по цене 1200 долларов за тысячу кубометров, а аналитики Сити Банка кошмарят, что в случае холодной зимы цены могут достигнут 3000 долларов. Тут снова не обошлось без коммунистов, вернее, коммунистического азарта. С какой энергией китайские коммунисты много лет назад истребляли воробьев, получив в результате голод, с таким же взялись бороться за чистое небо. И получили отключение электричества в огромных промышленных районах, которым без угля не хватает света. В итоге стоят заводы, сидят без любимых сериалов китайские домохозяйки, а Китай продолжает пылесосить весь газ с рынка. Кстати, эти самые стоящие заводы, в том числе заводы таких компаний, как Тесла или одна известная яблочная компания, снова вызывают проблемы в цепочке поставок, что приводит к дефициту, а дефицит порождает очередной рост цен. И так по кругу. Со временем мы прочитаем много книг выдающихся экономистов о том, как в глобальной экономике глупость одних приводит к проблемам на далеких континентах. Что, правда, не исключает того факта, что чаще всего к проблемам приводит своя собственная глупость. Вот и британцы снова наказаны за свой Brexit топливным кризисов, когда топлива нет, а на заправках люди дерутся за канистру бензина с таким азартом, как будто они жители какого-нибудь Тамбова. А все потому, что тысячи польских водителей не могут попасть в Британию и некому развозить этот самый бензин.

Украинский сегмент еврооблигаций не мог не пострадать от ситуации на внешних рынках. Так суверенные бумаги существенно снизились, потеряв почти полтора пункта, а настоящие качели наблюдались в еврооблигациях Нафтогаза. Которые еще неделю назад торговались выше номинала, где-то на уровне 104% от этого самого номинала. Но, потом вышли аналитики Bank of America и заявили, что в компании проблема с реформой корпоративного управления, и вообще с управлением проблема, и рекомендовали продавать. А потом сам Нафтогаз написал письмо в правительство, что просит денег, причем сразу больше 100 млрд грн. Конечно, Нафтогаз не писал письмо публично, но в Украине все тайное становится явным уже минут через 5. В итоге котировки еврооблигаций стремительно полетели вниз. И бумаги упали к уровню где-то 96% от номинала. Правда, к концу недели почти половина потерь была отыграна, когда инвесторов успокоили прагматичные аналитики. Ведь правительство перекинуло Нафтогазу 48 млрд грн. И в итоге динамика Нафтогаза почти повторила динамику суверена.

Что порадовало инвесторов, ведь они здраво рассудили, что проблемы с управлением Нафтогаза, а именно возврат к практике политического управления компанией, когда она становится спонсором дешевого газа по всей стране, несет скорее риски бюджету, как это было в 2011-2013 гг. И, конечно же, аукнется проблемами с МВФ. Но, уже в следующем году. Когда трудно будет рассказывать Фонду, что дешевые тарифы – это антикризисные меры в связи с коронакризисом. И когда станет ясно, что рынок газа просто поломали и восстановлению он уже не подлежит. Но, об этом инвесторы подумают завтра. А деньги дали уже. Ситуация с еврооблигациями Нафтогаза очень важна и не только для самой компании и его руководства. Эта ситуация важна для государства, которое не против выйти на рынок в ближайшее время, или государственных компаний, которые думают о том же, прежде всего. Ведь котировки и спреды Нафтогаза служат индикатором для любого другого выпуска. Для его цены.

А внутри страны, пока в мире все падало, укреплялась гривна. И делала это при очень сильном долларе, который уже торгуется на уровне 1,157 в паре с евро. Гривна снова показала свою непредсказуемую натуру. А причиной этого, судя по всему, стало возвращение нерезидентов к покупкам украинских ОВГЗ. Наверное, Минфин не зря съездил в Лондон на прошлой неделе, ведь уже тогда динамика цифр статистики владений нерезидентов изменилась, и они впервые за последние месяцы не уменьшили свое владение, а увеличили его. А теперь мы увидели укрепление гривны в понедельник-вторник и активную покупку длинных государственных облигаций с погашением в 2027 году, которых неизвестные покупатели взяли почти на 100 млн долларов. Обычно такие бумаги интересуют только иностранцев, ведь мало кто из украинцев мыслит категориями 5-10 лет.

Джерело: блог Сергія Фурси

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