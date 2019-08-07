Інвестбанкір Ігор Мазепа розповів, чого чекати від курсу гривні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземці можуть в будь-який момент згорнути покупку українських ОВДП, якщо почують якісь неоднозначні заяви з боку української політичної верхівки - Мазепа

У другому півріччі 2019 року з жовтня до грудня можна чекати ослаблення гривні - експерт

Ослаблення гривні може відбутися вже в період з жовтня до грудня цього року. Таку думку висловив генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

«На думку аналітиків Concorde Capital, у другому півріччі 2019 року можна чекати ослаблення гривні, незважаючи на те, що зараз вона помітно зміцнюється (основна причина такого зміцнення гривні - це надлишок на ринку валюти, яку в Україні завели нерезиденти, купуючи українські облігації внутрішньої держпозики (ОВДП)).

По-перше, на це частково вплине звичайний для цього часу дефіцит торгового балансу. Однак не можна і виключати той фактор, що почне свою роботу новий парламент. Іноземці можуть в будь-який момент згорнути покупку українських ОВДП, якщо почують якісь неоднозначні заяви, що обіцяють ризики з боку української політичної верхівки», - відзначає Мазепа.

При цьому, за словами експерта, якщо нерезиденти різко зменшать обсяги покупки українських ОВДП, це може призвести до паніки на ринку і більш високим темпам девальвації.

Нагадаємо, раніше Мазепа повідомляв, що для підвищення довіри з боку міжнародних інвесторів новій українській владі слід публічно представити свій чіткий план співпраці з МВФ і реалізувати ряд важливих реформ.