Експерти пояснили, як далі вестиме себе гривня після суттєвого укріплення у липні



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Аналітики прогнозують, що протягом серпня курс знизиться на 1 гривню і на початок осені становитиме 26,4 грн/$

Аналітики впевнені: пік зростання курсу гривні вже пройдений. У понеділок, 5 серпня, на міжбанку курс нацвалюти продовжив зниження і вже становив 25,63-25,67 грн/$. Про це йдеться у статті «Главкома».

У фінансовій групі ICU прогнозують, що протягом серпня курс знизиться на 1 гривню і на початок осені становитиме 26,4 грн/$.

«Восени гривня може послабшати за рахунок попиту на валюту з боку імпортерів. Також в цей період можуть посилитися девальваційні очікування з боку бізнесу та населення», - розповів в коментарі «Главкому» керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій ICU Олександр Мартиненко.

Слід також нагадати, що на вересень припадає пік виплат за зовнішнім державним боргом - $1,6 млрд. Попередній максимум був в травні ($1,4 млрд).

Економіст Ерік Найман впевнений, що ці виплати не повинні становити проблеми для валютного ринку, так як в держбюджеті «гроші на виплату зовнішнього боргу є». Вчора Мінфін підтвердив, що коштів на Єдиному казначейському рахунку достатньо для обслуговування державного боргу в найближчі місяці.

Опитані «Главкомом» експерти сходяться на тому, що на кінець року курс гривні буде – 27,5 грн/$. Тобто повернеться до рівня початку 2019 року.