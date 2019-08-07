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    Міжнародні резерви України сягнули шестирічного максимуму

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    Нацбанк&nbsp;активізував інтервенції з купівлі валюти для поповнення міжнародних резервів - Міжнародні резерви України сягнули шестирічного максимуму
    Нацбанк активізував інтервенції з купівлі валюти для поповнення міжнародних резервів

    На початок серпня резерви сягнули 21,8 млрд доларів

    Міжнародні резерви України у липні зросли на 5,8% або на 1,2 мільярда доларів порівняно з червнем.

    Про це повідомляється на сторінці Нацбанку у Facebook.

    «На початок серпня вони сягнули 21,8 млрд доларів, що є шестирічним максимумом. Востаннє на такому рівні міжнародні резерви України перебували влітку 2013 року. Зростання резервів зумовлене насамперед сприятливою ситуацією на валютному ринку», - пояснили в НБУ.

    «Підвищений інтерес нерезидентів до гривневих ОВДП, а також збереження позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту та помірні обсяги імпорту у минулому місяці створили надлишкову пропозицію валюти. Це дало змогу Національному банку активізувати інтервенції з купівлі валюти для поповнення міжнародних резервів», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

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