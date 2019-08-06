Дорога гривня. До чого готуватись українцям восени фінанси

Гривня рекордно зміцнилась протягом останніх декількох днів. Та що буде далі з нашою національною валютою? Фото: fakty.ua

Експерти сходяться у думці: пік «дешевого долара» в Україні вже пройдено

На минулому тижні гривня рекордно зміцнилась. 1 серпня офіційний курс нацвалюти склав 25,02 грн/$. А перед цим, 31 липня, в ході торгів на міжбанку котирування гривні до долара сягали 24,97 грн/$. Останнього разу курс національної валюти складав менше 25 грн/$ у серпні 2016 року.

Загалом офіційний курс української валюти за минулий липень укріпився на 4,1% щодо долара. А за перші сім місяців 2019 року, за даними Reuters, гривня посилилась на 9,1%. Станом на 1 серпня українська валюта посідала перше місце у світі за показником зміцнення щодо американської валюти.

Чи мають ці новини радувати українців і до чого їм готуватись вже восени?

З огляду на ситуацію, що складалась, Нацбанк у минулому місяці змушений був більше скупляти валюти, ніж продавати. У результаті позитивне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку склало $1,3 млрд ($2,7 млрд з початку року). А в червні міжнародні резерви України зрослина $1,2 млрд і становили $20,6 млрд.

Як українські облігації укріпили гривню

Курсу гривні в 25 грн/$ передувало розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). На минулому тижні Міністерство фінансів провело найбільше в цьому році розміщення гривневих ОВДП – на 17,2 млрд грн. Також повідомлялось, що нерезиденти купили облігацій на 12,65 млрд грн. Іноземцям для цього треба міняти валюту на гривні, саме тому відбувається перенасичення ринку доларами і євро.

Кількість ОВДП, викуплених нерезидентами, на кінець липня становила 86,4 млрд грн, хоча на початок року ця цифра була в 14 разів менша. Саме цей фактор є основним в укріпленні нацвалюти.

Експерти пояснюють таку зацікавленість зі сторони іноземців привабливістю умов розміщення – під 16%. «З’явився запит на Заході на усе високодохідне. І Україна - одна з таких країн», - констатує економіст Ерік Найман.

Радник президента, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко до цього додає ще й нефінансову причину попиту на ОВДП. «До нашої країни підвищений інтерес з боку іноземців. Всі знаходяться в очікуванні, що зараз економіка почне зростати і до того ж досить великими темпами. І щоб не втратити момент, люди згодні заводити сюди свою валюту», - пояснює Устенко.

В результаті, станом на 31 липня Міністерство фінансів України вже виконало 76,5% річного плану розміщення державних запозичень.

У фінансовій групі ICU впевненні, що нинішня динамічна ситуація з ОВДП матиме продовження. «Висока дохідність облігацій приваблює іноземців. Цілком ймовірно, що така тенденція збережеться», - розповів в коментарі «Главкому» керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій ICU Олександр Мартиненко.

Що буде далі з гривнею?

Але аналітики впевнені: пік зростання курсу гривні вже пройдений. У понеділок, 5 серпня, на міжбанку курс нацвалюти продовжив зниження і вже становив 25,63-25,67 грн/$.

В ICU прогнозують, що протягом серпня курс знизиться на 1 гривню і на початок осені становитиме 26,4 грн/$.

«Восени гривня може послабшати за рахунок попиту на валюту з боку імпортерів. Також в цей період можуть посилитися девальваційні очікування з боку бізнесу та населення», - передбачає Олександр Мартиненко.

Слід також нагадати, що на вересень припадає пік виплат за зовнішнім державним боргом - $1,6 млрд. Попередній максимум був в травні ($1,4 млрд).

Дані: Міністерство фінансів

Ерік Найман впевнений, що ці виплати не повинні становити проблеми для валютного ринку, так як в держбюджеті «гроші на виплату зовнішнього боргу є». Вчора Мінфін підтвердив, що коштів на Єдиному казначейському рахунку достатньо для обслуговування державного боргу в найближчі місяці.

Опитані ж «Главкомом» експерти сходяться на тому, що на кінець року курс гривні буде – 27,5 грн/$. Тобто повернеться до рівня початку 2019 року.

Який курс є оптимальний для економіки України

Нагадаємо, у минулому році Кабінет міністрів заклав в держбюджеті-2019 курс 29,4 грн/$. А агентство Fitch в своєму звіті на початку весни передбачало більш оптимістичний показник 28,86 грн/$.

Судячи з усього курс, закладений у бюджеті, знову буде відрізнятись від фактичного на 2 гривні (на 2018 рік уряд прогнозував курс долара на рівні 30,1 грн).

Олег Устенко вважає, що зона комфорту для економіки України – 26-27 грн/$.

«Перший аргумент щодо цього – в експортно орієнтованих країнах дуже швидке зміцнення національної валюти може означати втрату економічного росту. Другий аргумент – коли йде швидке зміцнення валюти, то в малих відкритих економіках, якою є Україна, може бути просідання дохідної частини держбюджету», - пояснив радник президента.

Станом на 1 серпня доходи загального фонду держбюджету виконані на 97,4%.

Також, на думку Устенка, при курсі гривні поза «зоною комфорту» можливі ризики збільшення торгового дефіциту. «Зараз вони нівелюються непоганим станом ринків у нашій сировинній групі. Але в принципі ситуація могла би бути кращою, якби ми не зміцнювали гривню», - впевнений Устенко.

Нагадаємо, минулого року сезонне знецінення гривні теж почалось у кінці липня. Тоді на початок серпня курс знизився до 27,13 грн/$, хоча на початку червня він складав 26,16 грн/$.