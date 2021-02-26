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    Іпотека під 7%: які банки надаватимуть житло в кредит

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    Кредит на житло планують видавати на термін до 20 років - Іпотека під 7%: які банки надаватимуть житло в кредит
    Кредит на житло планують видавати на термін до 20 років
    Фото з відкритих джерел

    Перший договір про надання іпотеки підпишуть у понеділок

    Фонд розвитку підприємництва та сім українських банків підписали договори щодо участі у програмі «Доступна іпотека 7%».

    Про це повідомляє «Економічна правда».

    Банками, що першими взяли участь у програмі, стали:

    • ОТП Банк
    • Приватбанк
    • Банк «Глобус»
    • Мегабанк
    • Кредобанк
    • Ощадбанк
    • Укргазбанк

    Заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у програмі застосовується трирічне бюджетне планування в рамках бюджетної декларації. Тобто, кошти будуть передбачатися не в межах одного року, а на наступні три роки.

    Перший договір про надання іпотеки підпишуть у понеділок, першого березня.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

    Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

    Крім того, уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.

    Теги: Ощадбанк кредит банки житло Приватбанк
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