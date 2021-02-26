Іпотека під 7%: які банки надаватимуть житло в кредит

Кредит на житло планують видавати на термін до 20 років

Кредит на житло планують видавати на термін до 20 років

Перший договір про надання іпотеки підпишуть у понеділок

Фонд розвитку підприємництва та сім українських банків підписали договори щодо участі у програмі «Доступна іпотека 7%».

Про це повідомляє «Економічна правда».

Банками, що першими взяли участь у програмі, стали:

ОТП Банк

Приватбанк

Банк «Глобус»

Мегабанк

Кредобанк

Ощадбанк

Укргазбанк

Заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у програмі застосовується трирічне бюджетне планування в рамках бюджетної декларації. Тобто, кошти будуть передбачатися не в межах одного року, а на наступні три роки.

Перший договір про надання іпотеки підпишуть у понеділок, першого березня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

Крім того, уряд подовжив дію Державної програми забезпечення молоді житлом до 2023 року.