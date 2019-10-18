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    Економіка та фінанси

    Італійський лоукостер планує відкрити п’ять нових маршрутів з України

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    Італійський лоукостер Ernest Airlines здійснює рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року - Італійський лоукостер планує відкрити п’ять нових маршрутів з України
    Італійський лоукостер Ernest Airlines здійснює рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року

    P 18 грудня почнуться рейси з Мілана до Одеси. Пізніше запустять рейси Венеція – Київ, Болонья – Львів, Барі – Київ та Трієст – Київ

    Італійська авіакомпанія Ernest Airlines найближчим часом відкриє п’ять нових маршрутів, які поєднають Україну з Італією.

    Про це заявив голова правління та головний виконавчий директор компанії Ernest Airlines Шаді Ель Таннір під час церемонії відкриття представництва компанії в Києві, повідомляє Укрінформ.

    «Ми з великим задоволенням відкриємо ще п’ять нових напрямків, що з’єднуватимуть Україну та Італію. Вже з 18 грудня почнуться рейси з Мілана до Одеси. Пізніше ми запустимо рейси Венеція – Київ, Болонья – Львів, Барі – Київ та Трієст – Київ», – повідомив Шаді Ель Таннір.

    Він зазначив, що від початку своєї роботи компанія вже перевезла 500 тисяч пасажирів на рейсах між Україною та Італією і має намір збільшити свій пасажиропотік до мільйона осіб щорічно.

    Як відомо, італійський лоукостер Ernest Airlines здійснює рейси з України до Італії, починаючи з жовтня 2017 року. Зараз компанія літає з чотирьох українських міст: Києва, Львова, Харкова та Одеси.  

    Нагадаємо, австралійський авіаперевізник запускає перший прямий 20-годинний авіарейс з Нью-Йорка до Сіднея.

    До слова, з 21 грудня цього року Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова.

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