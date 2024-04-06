Із українського порту вийшло судно з рекордним вантажем

Судно Captain Leonidas під прапором Панами вийшло з порту з 195,7 тисячами тонн української продукції

Із порту «Південний» вийшло судно Captain Leonidas із рекордним обсягом вантажу. Це найбільше судно, яке заходило в українські порти після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судно Captain Leonidas під прапором Панами вийшло з порту з 195,7 тисячами тонн української продукції. Довжина цього судна становить 300 метрів, ширина – 50 метрів, дедвейт – понад 203 тисячі тонн.

Із українського порту вийшло судно з рекордним обсягом вантажу фото: Олександр Кубраков/Facebook

Станом на 6 квітня українським експортним коридором було транспортовано понад 36 млн тонн вантажів. Як зазначив Кубраков, це вище за показники «зернової ініціативи» за рік існування.

За словами міністра, українським коридором пройшло вже 1286 суден, які експортували 25 млн тонн агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Наразі на вхід до портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» очікують 135 судна, які мають експортувати 4 млн тонн вантажів.

Раніше стало відомо, в які країни Росія вивозить крадене українське зерно.

Нагадаємо, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит