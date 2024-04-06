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Росія здійснила тисячі кібератак на транспортну інфраструктуру європейських держав – ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія здійснила тисячі кібератак на транспортну інфраструктуру європейських держав – ISW
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія намагається погіршити транспортну логістику країн-членів НАТО

Росія здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських держав. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що РФ здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських держав у рамках ширшої спроби погіршити транспортну логістику країн-членів НАТО з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється, що міністр транспорту Чехії Мартін Купка заявив Financial Times у статті, опублікованій 4 квітня, що Чехія підозрює Росію в проведенні хакерської кампанії, яка складається з тисяч атак на чеського національного залізничного оператора České dráhy з метою дестабілізації ЄС і знищення критичної інфраструктури.

Купка зазначив, що Чехія здатна захиститися від усіх атак. Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) у березні 2023 року опублікувало свій перший звіт про загрози, який складався з даних, зібраних у період з січня 2021 року по жовтень 2022 року, і виявило, що проросійські хакерські групи посилили великі кібератаки на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії, та Естонія. У звіті ENISA від березня 2023 року також було виявлено масштабні проросійські кібератаки на повітряний і морський транспорт у ЄС.

Нагадаємо, що раніше аналітики назвали напрямки, на яких РФ готується до активізації наступальних дій.

Теги: росія Європа НАТО війна Чехія залізниця Україна

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