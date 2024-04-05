Японія розширила заборону на експорт товарів до РФ
Японія включила до списку ще 164 промислові товари
Японія розширює заборону на експорт до Росії, включивши до списку ще 164 промислові товари, такі як літій-іонні акумулятори, газові труби та автомобільне моторне мастило. Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомило Міністерство торгівлі країни, пише The Asahi Shimbun.
Нове доповнення до списку експортного контролю Японії в межах санкцій проти країни-агресорки, яке також включає термостати, нітроцелюлозні вироби та деревообробні верстати, набуде чинності 17 квітня. Зазначається також, що заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, оголошена в грудні минулого року, почне діяти з 10 травня.
Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.
Крім того, Японія введе санкції проти сина колишнього губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік з-під домашнього арешту в Італії.
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