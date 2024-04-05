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Японія розширила заборону на експорт товарів до РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Японія розширила заборону на експорт товарів до РФ
Доповнення до списку експортного контролю Японії набуде чинності 17 квітня
фото з відкритих джерел

Японія включила до списку ще 164 промислові товари

Японія розширює заборону на експорт до Росії, включивши до списку ще 164 промислові товари, такі як літій-іонні акумулятори, газові труби та автомобільне моторне мастило. Про це в п'ятницю, 5 квітня, повідомило Міністерство торгівлі країни, пише The Asahi Shimbun.

Нове доповнення до списку експортного контролю Японії в межах санкцій проти країни-агресорки, яке також включає термостати, нітроцелюлозні вироби та деревообробні верстати, набуде чинності 17 квітня. Зазначається також, що заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, оголошена в грудні минулого року, почне діяти з 10 травня.

Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Крім того, Японія введе санкції проти сина колишнього губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік з-під домашнього арешту в Італії.

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Теги: росія Японія санкції експорт

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