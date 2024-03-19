ЄС планує «знищити» попит на зерно з РФ та Білорусі

Єврокомісія готується запровадити мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі

«Коли Росія використовує продовольство як зброю, ми повинні реагувати», – комісар ЄС з питань сільського господарства

Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит, пише The Financial Times.

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Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії щодо обмеження російського та білоруського імпорту, стверджуючи, що такий крок може порушити світові продовольчі ринки та зашкодити країнам, що розвиваються. Але за словами людей, знайомих з планами, найближчими днями Єврокомісія, як очікується, запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

У 2023 році імпорт ЄС з Росії зернових, олійних культур та продуктів їх переробки сягнув рекордних 4 млн тонн, що становить 1% від загального споживання в Євросоюзі. Раніше назвавши експорт російського зерна до Польщі «незначним», комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський змінив свою позицію минулого тижня, заявивши: «Коли Росія використовує продовольство як зброю, ми повинні реагувати».

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Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Латвія зі зрозумілих причин запровадила власну заборону на експорт російського продовольства ‒ і попередив, що Польща може наслідувати її приклад. Але він сказав, що «волів би, щоб ми разом, як весь ЄС, прийняли санкції проти Росії та Білорусі щодо продовольства та сільськогосподарської продукції».

У п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Туску, що вона «оцінює можливість запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з Росії». Видання пише, що комісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, найімовірніше, віддасть перевагу митам, а не санкціям, оскільки це не потребуватиме одностайного схвалення столиць. Цей захід дозволив би транзит продукції через ЄС на шляху до Африки та Азії.

ЄС виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур щорічно і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті. Представник ЄС зазначив, що ціни на зернові знаходяться на чотирирічному мінімумі, в той час як Росія є «дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск».

Мито на зерно з Росії та Білорусі планують встановити на максимальному рівні, дозволеному правилами Світової організації торгівлі. Росія може вжити заходів у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі вийшли з країни за останні роки.

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Раніше сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.

Нагадаємо, Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

До слова, делегати від політичних груп у Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.